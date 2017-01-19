Председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг п

«Очень важным моментом в развитии детского хоккея в нашей стране является работа с родителями юных спортсменов, которую ФХР с недавнего времени начала активно осуществлять.

К сожалению, существует такая практика, когда родители заранее готовят детей к отъезду в НХЛ, так как считают, что будущего в России у него нет. Дескать, карьеру ребенка здесь загубят, только за океаном он сможет достичь успеха. Это глубокое заблуждение.

С родителями активно работают агенты, которые промывают им мозги так, что они начинают свято верить, что за океаном их ребенка ждет большое будущее, а в России не те условия, не те тренеры и вообще все не то. Хотя сегодня условия у нас гораздо лучше, чем в США или Канаде. В России есть все для того, чтобы талантливый хоккеист вырос в настоящую звезду.

Важно понимать, что нет ничего плохого в том, что российские спортсмены уезжают в НХЛ, так как они набираются там опыта. Но возвращаются оттуда они зачастую выжатые как лимон.

Есть и позитивные примеры – Павел Дацюк. Он до сих пор играет на высоком уровне и активно делится своим опытом с молодыми и юными спортсменами, проводя для них мастер-классы. С таких, как он, и нужно брать пример», – сказал Ротенберг.