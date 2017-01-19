прокомментировал информацию о доходах петербургского клуба, опубликованную компанией Deloitte.

– Как зарабатывает клуб?

– Доход – это все денежные поступления от мерчендайзинга, призовые от спортивного выступления в соревнованиях, реализации телеправ и доходы от билетной программы и стадиона, продажа игроков, а также доходы от спонсорских контрактов. Последнее включает в себя, контракты, как с компаниями группы «Газпром», так и с другими коммерческими спонсорами. Все контракты являются абсолютно релевантными по своей стоимости, то есть формируются по рыночному принципу: их релевантность подтверждена независимой исследовательской компанией, аккредитованной УЕФА.

– 74 процентов доходов «Зенита» – коммерция, проведение матчей – 5 процентов, телевидение – 20. Почему так?

– Клуб от проведения матчей зарабатывает порядка 12 миллионов долларов в год: имеется в виду продажа абонементов и билетов, другие стадионные услуги. Учитывая вместительность «Петровского», увеличение дохода от проведения матчей можно добиться только после переезда на новый стадион. В категорию broadcast входят доходы от УЕФА. В commercial входят доходы от мерчендайзинга и любые другие рекламные доходы.

– Почему «Лестер» зарабатывает меньше «Зенита»?

– Это можно объяснить тем, что данные в отчете предоставлены за 2015 календарный год, когда «Лестер» не принимал участия в еврокубках и, соответственно, не получал серьезных доходов от УЕФА.

– Сколько дает клубу «Газпром»? Сколько дают остальные спонсоры? Кто самые крупные из них?

Клуб генерирует бюджет за счет собственной коммерческой деятельности. «Зенит» живет по средствам и тратит только в рамках своих релевантных доходов, что полностью соответствуем критериям безубыточности УЕФА. В целом спонсорские контракты с компаниями группы «Газпром» последние сезоны составляют порядка 50 процентов от всех доходов клуба. В течение последних пяти лет клуб стабильно демонстрировал рост абсолютных показателей по всем видам доходов. Так в период с 2011 года по 2014 год доходы в области мерчендайзинга, телеправ, призовых и прочих доходов кроме контрактов с группой «Газпром» выросли с 60 миллионов долларов до 80 миллионов. Отдельные суммы по каждому контракту являются коммерческой тайной.

Денежные отношения с компаниями группы «Газпром» – это не благотворительная помощь, а конкретные коммерческие соглашения рекламного характера, в рамках которых клуб оказывает большой объем рекламных и иных услуг, которые часто несут эксклюзивный характер в определенных сегментах. Например, партнерство с «Газпромбанком» исключает возможность подписания контракта с другими банками, – цитирует пресс-службу «Матч ТВ».