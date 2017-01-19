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    Мозякин побил рекорд КХЛ по количеству голов за регулярный чемпионат

    Теги Авангард Металлург Мг Сергей Мозякин КХЛ Стив Мозес

    Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

    Для Мозякина этот гол стал 37-м в нынешнем сезоне. Таким образом, он установил новый рекорд лиги по количеству голов за сезон.

    Прошлый рекорд принадлежал Стиву Мозесу, который забросил 36 шайб, когда выступал за «Йокерит» в сезоне 2014/15.

    35-летний форвард набрал 72 (37+35) очка в 52 играх текущего сезона.

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