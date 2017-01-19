Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Комментатор ESPN сравнил Винус Уильямс с гориллой во время матча Australian Open

    Теги Винус Уильямс Australian Open Стефани Фогель

    Теннисный комментатор канала ESPN Даг Адлер во время репортажа сравнил экс-первую ракетку мира американку Винус Уильямс с гориллой.

    Инцидент произошел во время матча Уильямс-старшей со швейцаркой Стефани Фогель во втором круге Australian Open. Комментируя действия Фогель, Адлер сказал: «Она не попадает первым мячом, и Винус берет ситуацию под контроль: входит в корт и включает эффект гориллы. Чистая агрессия».

    Высказывание Адлера вызвало шквал критики в соцсетях. Руководство ESPN пока никак не отреагировало на случившееся.

    Винус Уильямс обыграла Фогель со счетом 6:3, 6:2 и вышла в третий круг, где встретится с китаянкой Ин-Ин Дуань.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться