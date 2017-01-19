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    НХЛ. «Сент-Луис» принимает «Вашингтон», «Торонто» сыграет с «Рейнджерс» и другие матчи

    Теги результаты Рейнджерс Айлендерс Оттава Торонто Тампа-Бэй Вашингтон Нэшвилл Сент-Луис Коламбус Миннесота Калгари Колорадо Анахайм Даллас Сан-Хосе Аризона НХЛ

    В регулярном чемпионате НХЛ состоится 8 матчей.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Айлендерс – Даллас
    Дата проведения
    20 января, 03.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Коламбус – Оттава
    Дата проведения
    20 января, 03.00, «Nationwide Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Торонто – Рейнджерс
    Дата проведения
    20 января, 03.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Сент-Луис – Вашингтон
    Дата проведения
    20 января, 04.00, «Scottrade Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Миннесота – Аризона
    Дата проведения
    20 января, 04.00, «Xcel Energy Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Калгари – Нэшвилл
    Дата проведения
    20 января, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Анахайм – Колорадо
    Дата проведения
    20 января, 06.00, «Honda Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Сан-Хосе – Тампа-Бэй
    Дата проведения
    20 января, 06.30, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео

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    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НХЛ

    Статистика НХЛ

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