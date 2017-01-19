НХЛ. «Сент-Луис» принимает «Вашингтон», «Торонто» сыграет с «Рейнджерс» и другие матчи
В регулярном чемпионате НХЛ состоится 8 матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 января, 03.00, «Barclays Center»
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- Дата проведения
- 20 января, 03.00, «Nationwide Arena»
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- Дата проведения
- 20 января, 03.30, «Air Canada Centre»
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- Дата проведения
- 20 января, 04.00, «Scottrade Center»
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- Дата проведения
- 20 января, 04.00, «Xcel Energy Center»
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- Дата проведения
- 20 января, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
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- Дата проведения
- 20 января, 06.00, «Honda Center»
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- Дата проведения
- 20 января, 06.30, «SAP Center at San Jose»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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