«Спартак» купил Самедова и Луиса Адриано, ван Гал завершил карьеру, «Ювентус» сменил логотип и другие новости дня

1. «Спартак» все-таки купил 29-летнего Луиса Адриано и 32-летнего Александра Самедова.

2. Самого дорогого игрока мира зовут не Лионель и не Криштиану.

3. Луи ван Гал завершил тренерскую карьеру.

4. Россиянки Кузнецова, Павлюченкова, Вихлянцева вышли во 2-й круг Australian Open. Рублев и Хачанов тоже выиграли первые матчи на турнире.

5. День больших трансферов в «Формуле-1»: Боттас перешел в «Мерседес», а Масса подписал контракт с «Уильямсом».

6. Алексей Олейник выиграл бой UFC очень редким удушающим приемом.

7. «Сент-Этьен» хочет судиться с «Зенитом» из-за суммы трансфера Молло.

8. «Питтсбург» и «Вашингтон» устроили перестрелку: Малкин оформил хет-трик, Овечкин сделал 2 голевых паса. Другие результаты в НХЛ – здесь.

9. В НБА «Нью-Йорк» уступил «Атланте», «Голден Стэйт» победил «Кливленд». Остальные результаты – здесь.

10. В КХЛ «Барыс» победил «Салават Юлаев», а «Ак Барс» гарантировал себе место в плей-офф. В это время Ковальчук побил рекорд СКА.

11. «Ювентус» сменил логотип, новый, кажется, не нравится никому.

12. Василий Уткин снова в телевизоре – теперь на РБК ТВ.

13. В Китае ужесточили лимит на легионеров.