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    Ковальчук установил рекорд СКА по очкам в регулярном чемпионате

    Теги СКА Максим Сушинский Евгений Дадонов Илья Ковальчук Вадим Шипачев Никита Гусев

    Нападающий СКА Илья Ковальчук сделал две голевые передачи в матче с «Сибирью» (6:2).

    Форвард набрал в этом сезоне 66 (25+41) очков в 50 играх и установил рекорд СКА по количеству набранных очков в регулярном чемпионате. До этого он принадлежал Максиму Сушинскому – 65 очков, набранные в сезоне-2009/10.

    Кроме того, впервые в истории петербургского клуба сразу у трех игроков в регулярном чемпионате стало не менее 60 очков (Илья Ковальчук, Вадим Шипачев и Никита Гусев), а не менее 50 – у четырех (плюс Евгений Дадонов).

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