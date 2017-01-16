Ковальчук установил рекорд СКА по очкам в регулярном чемпионате

Нападающий СКА Илья Ковальчук сделал две голевые передачи в матче с «Сибирью» (6:2).

Форвард набрал в этом сезоне 66 (25+41) очков в 50 играх и установил рекорд СКА по количеству набранных очков в регулярном чемпионате. До этого он принадлежал Максиму Сушинскому – 65 очков, набранные в сезоне-2009/10.

Кроме того, впервые в истории петербургского клуба сразу у трех игроков в регулярном чемпионате стало не менее 60 очков (Илья Ковальчук, и Никита Гусев), а не менее 50 – у четырех (плюс ).