Василий Уткин будет вести программу на РБК ТВ

Телекомментатор Василий Уткин начал сотрудничество с каналом РБК и будет вести программу «Спорт с Василием Уткиным».

«Это небольшая еженедельная программа о событиях наступающей недели.

Это начало сотрудничества, надеюсь, оно будет иметь развитие», – сказал Уткин в разговоре с корреспондентом Sports.ru.

Премьера программы состоится сегодня в 22:47 по московскому времени. Общая продолжительность, судя по сетке вещания, составит 13 минут.