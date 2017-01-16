Василий Уткин будет вести программу на РБК ТВ
Телекомментатор Василий Уткин начал сотрудничество с каналом РБК и будет вести программу «Спорт с Василием Уткиным».
«Это небольшая еженедельная программа о событиях наступающей недели.
Это начало сотрудничества, надеюсь, оно будет иметь развитие», – сказал Уткин в разговоре с корреспондентом Sports.ru.
Премьера программы состоится сегодня в 22:47 по московскому времени. Общая продолжительность, судя по сетке вещания, составит 13 минут.
Скромно, тихо, по-рабочему начали сотрудничество с телеканалом РБК, чему я очень рад.— Василий Уткин (@radioutkin) 16 января 2017 г.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.