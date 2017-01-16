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    Василий Уткин будет вести программу на РБК ТВ

    Теги Василий Уткин телевидение

    Телекомментатор Василий Уткин начал сотрудничество с каналом РБК и будет вести программу «Спорт с Василием Уткиным».

    «Это небольшая еженедельная программа о событиях наступающей недели.

    Это начало сотрудничества, надеюсь, оно будет иметь развитие», – сказал Уткин в разговоре с корреспондентом Sports.ru.

    Премьера программы состоится сегодня в 22:47 по московскому времени. Общая продолжительность, судя по сетке вещания, составит 13 минут.  

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