Самедов перешел из «Локомотива» в «Спартак»
«Спартак» объявил о приобретении полузащитника «Локомотива» Александра Самедова.
Контракт 32-летнего вингера сборной России с московским клубом вступает в силу с 18 января 2017 года.
«Локомотив» получил за Самедова около 4 миллионов евро, часть суммы заплатил игрок.
Самедов является выпускником ДЮСШ «Спартака». В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей и забил 9 голов.
Затем он выступал за «Москву», московское «Динамо» и «Локомотив». Подробную статистику Самедова смотрите здесь.
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Фото: официальный сайт «Спартака»
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