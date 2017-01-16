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    Самедов перешел из «Локомотива» в «Спартак»

    Теги Спартак Локомотив Александр Самедов Премьер-лига Россия трансферы фото

    «Спартак» объявил о приобретении полузащитника «Локомотива» Александра Самедова.

    Контракт 32-летнего вингера сборной России с московским клубом вступает в силу с 18 января 2017 года.

    «Локомотив» получил за Самедова около 4 миллионов евро, часть суммы заплатил игрок.

    Самедов является выпускником ДЮСШ «Спартака». В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей и забил 9 голов.

    Затем он выступал за «Москву», московское «Динамо» и «Локомотив». Подробную статистику Самедова смотрите здесь.

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    Фото: официальный сайт «Спартака»

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