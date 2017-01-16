Самедов перешел из «Локомотива» в «Спартак»

объявил о приобретении полузащитника «Локомотива» .

Контракт 32-летнего вингера сборной России с московским клубом вступает в силу с 18 января 2017 года.

«Локомотив» получил за Самедова около 4 миллионов евро, часть суммы заплатил игрок.

Самедов является выпускником ДЮСШ . В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей и забил 9 голов.

Затем он выступал за «Москву», московское «Динамо» и «Локомотив». Подробную статистику Самедова смотрите здесь.

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Фото: официальный сайт