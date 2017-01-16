Боттас перешел в «Мерседес»

Команда «Мерседес» объявила о подписании контракта с Валттери Боттасом, сообщает motorsport.

Руководство «Мерседеса» было вынуждено искать нового гонщика после того, как Нико Росберг внезапно объявил о завершении карьеры сразу по окончании сезона, в котором впервые выиграл чемпионский титул.

Боттас являлся одним из главных фаворитов на место в «Мерседесе» наряду с Паскалем Верляйном, но в итоге Тото Вольфф остановил свой выбор на финском гонщике «Уильямса».

В ответ на согласие руководства «Уильямса» отпустить Боттаса «Мерседес» отпустил в британскую конюшню Падди Лоу, а также предоставит скидку на покупку двигателей. При этом в составе «Уильямса» Боттаса заменит Фелипе Масса, который пошел навстречу команде и отменил предыдущее решение завершить карьеру.

Боттас дебютировал в «Формуле-1» в 2013 году. К настоящему моменту на счету 27-летнего Боттаса имеется участие в 78 Гран-при, финн 9 раз попадал на подиум, один раз установил лучший круг в гонке и заработал в общей сложности 411 очков.