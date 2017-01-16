КХЛ. «Амур» примет «Йокерит», «Адмирал» против рижского «Динамо» и другие матчи
В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 6 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 января, 12.30, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 16 января, 12.30, «Фетисов-Холл»
- Дата проведения
- 16 января, 14.30, «LeSports Center»
- Дата проведения
- 16 января, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 16 января, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 16 января, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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