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    КХЛ. «Амур» примет «Йокерит», «Адмирал» против рижского «Динамо» и другие матчи

    Теги Ак Барс Салават Юлаев Локомотив Лада Амур результаты Йокерит Динамо Минск КХЛ Барыс Динамо Рига Динамо Адмирал Куньлунь Ред Стар

    В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 6 матчей. 

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Амур – Йокерит
    Дата проведения
    16 января, 12.30, «Платинум-арена»
    Онлайн матча Видео
    Адмирал – Динамо Минск
    Дата проведения
    16 января, 12.30, «Фетисов-Холл»
    Онлайн матча Видео
    Куньлунь – Динамо Рига
    Дата проведения
    16 января, 14.30, «LeSports Center»
    Онлайн матча Видео
    Барыс – Салават Юлаев
    Дата проведения
    16 января, 16.30, «Барыс Арена»
    Онлайн матча Видео
    Локомотив – Лада
    Дата проведения
    16 января, 19.00, «Арена-2000»
    Онлайн матча Видео
    Динамо Москва – Ак Барс
    Дата проведения
    16 января, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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