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    В Китае официально ужесточили лимит на легионеров и примут меры против больших трат

    Теги высшая лига Китай лимит на легионеров

    Китайская футбольная ассоциация (CFA) выступила с заявлением относительно введения лимита в чемпионате страны и сокращения трат на трансферы.

    CFA совместно с представителями клубов сформировали и утвердили ряд мер по изменению китайского футбола.

    Во-первых, был ужесточен лимит на легионеров в стартовом составе команды – с четыре до трех игроков.

    Во-вторых, в стартовом составе каждой команды на поле должны выходить минимум два китайских игрока не старше 23 лет.

    Кроме того, ассоциация призвала клубы развивать инфраструктуру – базы, молодежные академии.

    Дальнейшие меры будут касаться иррациональных инвестиций клубов в трансферы и зарплаты иностранных футболистов.

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