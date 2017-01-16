В Китае официально ужесточили лимит на легионеров и примут меры против больших трат

Китайская футбольная ассоциация (CFA) выступила с заявлением относительно введения лимита в чемпионате страны и сокращения трат на трансферы.

CFA совместно с представителями клубов сформировали и утвердили ряд мер по изменению китайского футбола.

Во-первых, был ужесточен лимит на легионеров в стартовом составе команды – с четыре до трех игроков.

Во-вторых, в стартовом составе каждой команды на поле должны выходить минимум два китайских игрока не старше 23 лет.

Кроме того, ассоциация призвала клубы развивать инфраструктуру – базы, молодежные академии.

Дальнейшие меры будут касаться иррациональных инвестиций клубов в трансферы и зарплаты иностранных футболистов.

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