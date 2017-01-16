НБА. Регулярный чемпионат. «Нью-Йорк» – «Атланта», «Голден Стэйт» сразится с «Кливлендом» и другие матчи
В понедельник, 16 января, в День Мартина Лютера Кинга в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей. В 21.00 по мск начнется встреча между «Нью-Йорком» и «Атлантой».
В очередном противостоянии финалистов двух последних сезонов «Голден Стэйт» примет «Кливленд». В Лос-Анджелесе «Клипперс» примут «Тандер».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 января, 21.00, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Энтони (28 + 5 потерь), Кузминскас (14), Роуз (12 + 9 передач + 5 потерь), Бэйкер (12), Ноа (7 + 16 подборов).
- Дата проведения
- 16 января, 22.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
- Бил (21), Уолл (14), М-ф Моррис (9 + 9 подборов), Портер (7), Гортат (0).
- Дата проведения
- 16 января, 23.30, «Bradley Center»
- Дата проведения
- 17 января, 00.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 17 января, 01.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 17 января, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 17 января, 04.00, «Oracle Arena»
- Дата проведения
- 17 января, 05.00, «US Airways Center»
- Дата проведения
- 17 января, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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