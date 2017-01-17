Форвард «Питтсбурга» в игре с «Вашингтоном» (6:5, идет 2-й период) сделал хет-трик, продлив результативную серию (5+1) до 4 матчей.

Всего в 43 играх сезона россиянин набрал 49 (21+28) очков.