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    CIES: Неймар – самый дорогой игрок мира, Месси – 2-й, Роналду – 7-й

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    Центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил традиционный рейтинг топ-100 самых дорогих футболистов мира.

    Самым дорогим футболистом мира на данный момент является форвард «Барселоны» Неймар (246,8 млн евро), опережающий партнера по команде Лионеля Месси (170,5 млн) и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба (155,3 млн).

    Самый дорогой голкипер – Ян Облак («Атлетико», 59,8 млн), центральный защитник – Рафаэль Варан («Реал», 64 млн), фланговый защитник – Эктор Бельерин («Арсенал», 70,3 млн).

    Топ-10 самых дорогих игроков мира:

    1. Неймар («Барселона») – 246,8 миллиона евро

    2. Месси («Барселона») – 170,5

    3. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 155,3

    4. Антуан Гризманн («Атлетико») – 150,4

    5. Луис Суарес («Барселона») – 145,2

    6. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 139,2

    7. Криштиану Роналду («Реал») – 126,5

    8. Пауло Дибала («Ювентус») – 113,8

    9. Деле Алли («Тоттенхэм») – 110,5

    10. Эден Азар («Челси») – 101,5

    Полностью рейтинг смотрите здесь.

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