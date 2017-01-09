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    Жерар Пике: «Каждую неделю судьи дают все больше поводов для комментариев»

    Теги Барселона Вильярреал Жерар Пике примера Испания судьи Бруно Сориано

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике после ничьей с «Вильярреалом» (1:1) в матче чемпионата Испании вновь раскритиковал судейство.

    «Бруно Сориано дважды явно сыграл рукой в своей штрафной. Я видел, как рукой сыграл и Маскерано, но это было неумышленно. Вы сами видите: каждую неделю судьи дают все больше поводов для комментариев. С тем, что случилось сегодня на поле, предельно ясно, тут и говорить не о чем.

    В целом мы играли гораздо лучше «Вильярреала», детали проанализируем позже. Чемпионат отнюдь не проигран. Уверен, мы сможем изменить ситуацию и выиграть титул, нужно лишь кое-что поменять», — сказал Пике.

    Жерар Пике: «Пенальти на мне и Неймаре были чистыми, но мы знаем, почему так происходит»

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