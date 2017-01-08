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    Кубок IBU. Гонка преследования. Виролайнен победила, Старых – 2-я, Сливко – 3-я

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    Российская биатлонистка Дарья Виролайнен сегодня в итальянском Мартелло на Кубке IBU выиграла гонку преследования, еще две россиянки Ирина Старых и Виктория Сливко заняли 2-е и 3-е места.

    Кубок IBU

    4-й этап

    Мартелло, Италия

    Женщины

    Гонка преследования

    1. Дарья Виролайнен (Россия) – 33.07,8 (0+2+0+1)
    2. Ирина Старых (Россия) – 13,6 (0+0+0+1)
    3. Виктория Сливко (Россия) – 27,8 (1+0+0+1)
    4. Светлана Миронова (Россия) – 47,9 (2+0+1+1)
    5. Жюли Симон (Франция) – 55,7 (1+0+1+1)
    6. Яна Бондарь (Украина) – 1.18,9 (0+0+2+2)
    7. Анна Никулина (Россия) – 1.33,7 (0+1+2+2)
    8. Леа Йоганидесова (Чехия) – 1.46,8 (0+2+0+0)
    9. Светлана Слепцова (Россия) – 1.54,7 (2+0+1+0)...
    14. Дениз Херманн (Германия) – 3.03,1 (0+2+1+1)

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