Сегодня на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе пройдет мужской масс-старт. В гонке выступят пять россиян – Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко.

Дата проведения 8 января, 14.30

Стартовый лист