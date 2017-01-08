Кубок мира. Масс-старт. Фуркад, Шипулин, Цветков и Бабиков выступят в гонке
Сегодня на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе пройдет мужской масс-старт. В гонке выступят пять россиян – Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко.
- Дата проведения
- 8 января, 14.30
Оберхоф, Германия. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Мартен Фуркад
|2
|Антон Шипулин
|3
|Симон Шемп
|4
|Йоханнес Бо
|5
|Арнд Пайффер
|6
|Максим Цветков
|7
|Эрик Лессер
|8
|Эмиль Хегле Свенсен
|9
|Уле Эйнар Бьорндален
|10
|Юлиан Эберхард
|11
|Антон Бабиков
|12
|Доминик Виндиш
|13
|Михал Шлезингр
|14
|Кентен Фильон-Майе
|15
|Ондржей Моравец
|16
|Михал Крчмар
|17
|Жан-Гийом Беатрикс
|18
|Бенедикт Долль
|19
|Матвей Елисеев
|20
|Симон Дестье
|21
|Михаэль Реш
|22
|Сергей Семенов
|23
|Дмитрий Пидручный
|24
|Бенджамин Вегер
|25
|Симон Эдер
|26
|Лукас Хофер
|27
|Хенрик Л’Абе Лунн
|28
|Владимир Илиев
|29
|Дмитрий Малышко
|30
|Доминик Ландертингер
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.