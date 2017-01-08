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    Кубок мира. Масс-старт. Фуркад, Шипулин, Цветков и Бабиков выступят в гонке

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    Сегодня на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе пройдет мужской масс-старт. В гонке выступят пять россиян – Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко.

    Дата проведения
    8 января, 14.30
    Онлайн гонки

    Оберхоф, Германия. Масс-старт

    Стартовый лист

    1  Мартен Фуркад
    2  Антон Шипулин
    3  Симон Шемп
    4  Йоханнес Бо
    5  Арнд Пайффер
    6  Максим Цветков
    7  Эрик Лессер
    8  Эмиль Хегле Свенсен
    9  Уле Эйнар Бьорндален
    10  Юлиан Эберхард
    11  Антон Бабиков
    12  Доминик Виндиш
    13  Михал Шлезингр
    14  Кентен Фильон-Майе
    15  Ондржей Моравец
    16  Михал Крчмар
    17  Жан-Гийом Беатрикс
    18  Бенедикт Долль
    19  Матвей Елисеев
    20  Симон Дестье
    21   Михаэль Реш
    22  Сергей Семенов
    23  Дмитрий Пидручный
    24  Бенджамин Вегер
    25  Симон Эдер
    26  Лукас Хофер
    27  Хенрик Л’Абе Лунн
    28  Владимир Илиев
    29  Дмитрий Малышко
    30  Доминик Ландертингер

     

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