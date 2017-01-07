Рекорд Устюгова, золото в санях, презентация награды ФИФА и другие новости дня

Главные новости минувшего дня – в утреннем дайджесте.

1. Сергей Устюгов выиграл пятую гонку подряд, на этот раз – индивидуалку на 10 км свободным стилем. Это новый рекорд «Тур де Ски».

2. «Манчестер Сити» уничтожил «Вест Хэм» в 3-м раунде Кубка Англии. Это третье подряд поражение команды Славена Билича.

3. Габриэла Коукалова выиграла спринт на 4-м этапе биатлонного Кубка мира в Оберхофе. Лучшая из россиянок, Татьяна Акимова, – 14-я с одним промахом.

4. Новак Джокович победил Фернандо Вердаско в полуфинале турнира в Дохе, отыграв четверной матч-пойнт. Энди Маррей в двух сетах победил Томаша Бердыха во втором полуфинале.

5. «Барыс» проиграл «Сочи» и другие результаты КХЛ.

6. Россиянин Семен Павличенко выиграл золото на чемпионате Европы по санному спорту.

7. 16-й гол Артемия Панарина в сезоне принес «Чикаго» победу над «Каролиной» (2:1). Все результаты дня в НХЛ.

8. ФИФА представила приз лучшему игроку мира. Как вам?

9. ЦСКА проиграл «Реалу» в 16-м раунде Евролиги. Это третье поражение армейцев в турнире подряд.

10. Вскрытие допинг-пробы «Б» Александра Поветкина перенесено. Все должно было выясниться в четверг, но что-то пошло не так.

11. Вратарь «Бостона» Антон Худобин отправлен в АХЛ. Клубы НХЛ не стали забирать его с драфта отказов.

12. Очередная безумная новость про Китай: местные клубы готовы платить Деле Алли миллион долларов в неделю. Миллион. В неделю.

Цитата дня. «Чист ли Шипулин? Извините, в этой команде я не верю уже никому». Габриэла Соукалова – о допинге в биатлоне.