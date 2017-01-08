Глава UKAD заявил, что сборная России должна быть отстранена от Игр-2018

Глава Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид Кенуорти заявил, что сборная России должна пропустить Олимпийские игры 2018 года в связи с информацией из доклада Ричарда Макларена.

«Думаю, они должны быть отстранены. Как и от летних Игр в Рио. На мой взгляд, Международный паралимпийский комитет поступил правильно – отстранил Россию. Думаю, что МОК полностью провалился со своим решением.

Было слишком много политики, в этом проблема. Люди пытались защитить свои интересы. Очень важно разобраться с этим, потому что есть опасность утраты доверия со стороны зрителей.

То, что было сделано, – более экстраординарно, чем рассказы о Джеймсе Бонде, и это обесценивает весь спорт. Мы до сих видим отрицание любых нарушений и странные заявления о том, была ли это государственная программа или нет. Россию нужно вернуть в нормальное русло, на это потребуется значительное время и усилия», – сказал Кенуорти.