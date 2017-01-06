Россия взяла бронзу молодежного ЧМ по хоккею, «Барселона» проиграла и другие новости утра

Утренний дайджест – с главными новостями дня.

1. Россия взяла бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею, обыграв Швецию в овертайме (2:1). Золото – у США, победивших в финале Канаду.

2. «Барселона» проиграла «Атлетику» (1:2) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании, при этом баски заканчивали вдевятером.

3. СКА проиграл четвертый матч подряд и лишился лидерства в Западной конференции КХЛ – первым стал ЦСКА. Другие итоги дня – тут.

4. В биатлоне продолжается скандал вокруг допинга. Бойкота не будет, но IBU говорит: «Если будут основания, мы отстраним российских биатлонистов до чемпионата мира». Мартен Фуркад тем временем впервые в сезоне остался без подиума, Шипулин – 24-й.

5. Китайское правительство всерьез заявило, что трансферные траты клубов будут ограничены. Ждем.

6. Анисимов оформил дубль, Кузнецов сделал две голевые передачи, Тарасенко забросил шайбу. Другие результаты в НХЛ – здесь.

7. В НБА «Хьюстон» победил «Оклахому», «Новый Орлеан» уступил «Атланте». Остальные результаты – здесь.

8. Буффон, Рамос, Месси, Гризманн и Роналду – главные звезды символической сборной УЕФА-2016. Согласны?

9. «Анжи» назначил Александра Григоряна главным тренером и скоро лишится основного состава. 13 игроков, в том числе Паршивлюк и Яковлев, доступны бесплатно, а Беленова и Боли продадут.

10. УНИКС в Евролиге проиграл «Басконии» с разницей «-32». Очень печально.

11. 105-летний француз проехал на треке 22,5 км за час. Самый бодрый дедушка планеты.

Цитата дня. «Игроки «Баварии» должны учить немецкий, в ином случае они должны платить». Ули Хенесс – о штрафах.