«Бойкота не будет». Биатлонисты не поддержали призыв Мартена Фуркада
Призыв двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада выработать единую позицию по вопросу возможного бойкота соревнований из-за нерешительных действий Международного союза биатлонистов (IBU) в борьбе с допингом не нашел поддержки у биатлонистов.
Фуркад, чех Михал Шлезингр и американец Лоуэлл Бэйли были инициаторами встречи спортсменов в Оберхофе.
«Никакого бойкота не будет. Мы отправим IBU список с нашими требованиями и посмотрим, что произойдет», – сказал Шлезингр после полуторачасовой встречи.
Норвежские биатлонисты Эмиль Хегле Свенсен и Уле Эйнар Бьорндален заявили, что не являются сторонниками меры, предложенной Фуркадом.
«Я не могу участвовать в бойкоте на основе слухов, того, что пишут СМИ, и каких-то чувств. Не могу», – сказал Свенсен.
«Я не сторонник бойкота. Я, скорее, сторонник того, чтобы проводилась активная работа по выяснению всех фактов и выявлению тех, кто нарушает правила», – отметил Бьорндален.
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