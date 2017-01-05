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    «Бойкота не будет». Биатлонисты не поддержали призыв Мартена Фуркада

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    Призыв двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада выработать единую позицию по вопросу возможного бойкота соревнований из-за нерешительных действий Международного союза биатлонистов (IBU) в борьбе с допингом не нашел поддержки у биатлонистов.

    Фуркад, чех Михал Шлезингр и американец Лоуэлл Бэйли были инициаторами встречи спортсменов в Оберхофе.

    «Никакого бойкота не будет. Мы отправим IBU список с нашими требованиями и посмотрим, что произойдет», – сказал Шлезингр после полуторачасовой встречи.

    Норвежские биатлонисты Эмиль Хегле Свенсен и Уле Эйнар Бьорндален заявили, что не являются сторонниками меры, предложенной Фуркадом.

    «Я не могу участвовать в бойкоте на основе слухов, того, что пишут СМИ, и каких-то чувств. Не могу», – сказал Свенсен.

    «Я не сторонник бойкота. Я, скорее, сторонник того, чтобы проводилась активная работа по выяснению всех фактов и выявлению тех, кто нарушает правила», – отметил Бьорндален.

    Мартен Фуркад: «Не стану заниматься бойкотом в одиночку. Я не Кинг или Мандела»

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