«Анжи» готов бесплатно отпустить Яковлева, Паршивлюка и еще 11 игроков

Руководство «Анжи» может бесплатно расстаться с целой группой футболистов.

Махачкалинский клуб готов отпустить 13 футболистов, предоставив им статус свободных агентов, источник, знакомый с ситуацией.

В список игроков, которых «Анжи» согласен отпустить бесплатно, входят: Филипп Будковский, Али Гаджибеков, Иво Иличевич, Дарко Лазич, Иван Маевский, Габриэль Обертан, , Мохаммед Рабиу, Шандао, Лоренцо Эбесилио, Седрик Ямбере, Амаду Мутари и .

После 17 туров «Анжи» набрал 20 очков и занимает 11-е место в таблице.

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