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    «Анжи» готов бесплатно отпустить Яковлева, Паршивлюка и еще 11 игроков

    Теги Сергей Паршивлюк Премьер-лига Россия Иво Иличевич возможные трансферы Анжи Габриэль Обертан Али Гаджибеков Павел Яковлев Мохаммед Рабиу Иван Маевский Лоренцо Эбесилио Филипп Будковский Амаду Мутари Шандао Дарко Лазич Седрик Ямбере

    Руководство «Анжи» может бесплатно расстаться с целой группой футболистов.

    Махачкалинский клуб готов отпустить 13 футболистов, предоставив им статус свободных агентов, источник, знакомый с ситуацией.

    В список игроков, которых «Анжи» согласен отпустить бесплатно, входят: Филипп Будковский, Али Гаджибеков, Иво Иличевич, Дарко Лазич, Иван Маевский, Габриэль Обертан, Сергей Паршивлюк, Мохаммед Рабиу, Шандао, Лоренцо Эбесилио, Седрик Ямбере, Амаду Мутари и Павел Яковлев.

    После 17 туров «Анжи» набрал 20 очков и занимает 11-е место в таблице.

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