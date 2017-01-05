Генеральная администрация Китая по спорту: «Трансферные траты китайских клубов будут ограничены»
Генеральная администрация Китая по спорту заявила, что траты футбольных клубов на трансферы будут ограничены.
«В целях контроля нерациональных капиталовложений будет установлен потолок на зарплаты футболистов и трансферные суммы. Клубы должны держать траты на звездных футболистов в разумных пределах.
Некоторые проблемы были подняты и привлекли широкое внимание, в частности, дорогостоящие приобретения футболистов из-за рубежа, серьезные траты футбольными клубами и чрезмерные зарплаты иностранных игроков.
Мы будем бороться с неупорядоченными трансферными выплатами и контрактами «из-под полы». Футболисты и агенты, пойманные на нарушениях, будут серьезно наказаны», – говорится в заявлении администрации Китая по спорту.
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