ЦСКА обогнал СКА и возглавил Западную конференцию

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на выезде победил рижское «Динамо» (2:0).

Благодаря этой победе команда Дмитрия Квартальнова обогнала СКА в таблице Западной конференции. У обоих клубов на счету 104 очка, но у ЦСКА больше побед в основное время.

В последних 9 играх ЦСКА одержал 8 побед. Кроме этого, армейцы набрали очки в 11-м матче подряд.

ЦСКА и СКА проведут личную встречу 9 января в Москве.