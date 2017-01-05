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    ЦСКА обогнал СКА и возглавил Западную конференцию

    Теги ЦСКА СКА КХЛ

    В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на выезде победил рижское «Динамо» (2:0).

    Благодаря этой победе команда Дмитрия Квартальнова обогнала СКА в таблице Западной конференции. У обоих клубов на счету 104 очка, но у ЦСКА больше побед в основное время.

    В последних 9 играх ЦСКА одержал 8 побед. Кроме этого, армейцы набрали очки в 11-м матче подряд.

    ЦСКА и СКА проведут личную встречу 9 января в Москве.

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