Буффон, Рамос, Месси, Гризманн и Роналду включены в символическую сборную УЕФА-2016

УЕФА представил символическую сборную 2016 года, выбранную по результатам голосования болельщиков.

В команду попали четыре футболиста из , три – из «Барселоны», два – из «Ювентуса», по одному – из «Баварии» и .

Символическая сборная УЕФА-2016: , Рамос, Бонуччи, Боатенг, Пике, Модрич, Кроос, Иньеста, Месси, , Роналду.