Буффон, Рамос, Месси, Гризманн и Роналду включены в символическую сборную УЕФА-2016
УЕФА представил символическую сборную 2016 года, выбранную по результатам голосования болельщиков.
В команду попали четыре футболиста из «Реала», три – из «Барселоны», два – из «Ювентуса», по одному – из «Баварии» и «Атлетико».
Символическая сборная УЕФА-2016: Буффон, Рамос, Бонуччи, Боатенг, Пике, Модрич, Кроос, Иньеста, Месси, Гризманн, Роналду.
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