СКА впервые в истории КХЛ проиграл 4 матча подряд в регулярном чемпионате

СКА на выезде проиграл «Йокериту» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга проиграл «Ак Барсу» (3:4 Б), «Локомотиву» (1:2) и минскому «Динамо» (4:5).

Впервые в истории лиги петербургский клуб потерпел четыре поражения подряд в регулярном чемпионате.

Последний раз СКА проигрывал четыре матча подряд по ходу регулярки еще до создания КХЛ – в чемпионате Суперлиги-2007/08. Тогда с 30 января по 15 февраля 2008 года армейцы под руководством Барри Смита проиграли «Северстали», «Авангарду», «Химику» и московскому «Динамо».