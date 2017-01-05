Евролига. УНИКС в гостях у «Басконии», «Маккаби» примет «Дарушафаку» и другие матчи
В четверг, 5 января, в рамках 16-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС попытается продлить победную серию в гостевой встрече с испанской «Басконией». Тель-авивский «Маккаби» Айнарса Багатскиса примет турецкую «Дарушафаку» Дэвида Блатта.
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 января, 20.30, «Абди Ипекчи Арена»
- Дата проведения
- 5 января, 22.00, «Брозе Арена»
- Дата проведения
- 5 января, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 5 января, 23.00, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: ЦСКА Россия – 12-3, Реал Испания – 10-5, Олимпиакос Греция – 10-5, Баскония Испания – 10-5, Панатинаикос Греция – 9-6, Фенербахче Турция – 9-6, Дарушафака Турция – 8-7, Црвена Звезда Сербия – 7-8, Анадолу Эфес Турция – 7-8, Барселона Испания – 7-8, Бамберг Германия – 6-9, Жальгирис Литва – 6-9, УНИКС Россия – 6-9, ЕА7 Милан Италия – 4-11, Галатасарай Турция – 4-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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