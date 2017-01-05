Мартен Фуркад впервые в сезоне финишировал вне подиума
Французский биатлонист Мартен Фуркад в спринте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе прервал серию из восьми подиумов подряд.
Впервые в этом сезоне Фуркад оказался за пределами тройки сильнейших, финишировав на 8-м месте. Также француз прервал серию из пяти побед подряд и трех побед в спринтах на этапах Кубка мира.
Последний раз лидер общего зачета Кубка мира был вне подиума в спринте на заключительном этапе Кубка мира прошлого сезона (40-е место).
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