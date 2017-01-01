«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити», Россия обыграла словаков на МЧМ и другие новости дня
1. «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» (1:0), Клопп доволен.
2. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Мидлсбро» на последних минутах, а Моуринью вспомнил про «Ферги-тайм». Сэру Алексу сегодня стукнуло 75 лет.
3. «Челси» тоже в порядке и бьет рекорды.
4. Россия обыграла Словакию на МЧМ-2017. По шайбе забросили Денис Гурьянов и Яков Тренин.
5. «Спартак» заплатит за Луиса Адриано всего 1 миллион евро.
6. В Москве стреляли в бойца ММА Расула Мирзаева. Раненого спортсмена еще вчера прооперировали.
7. Президент МОК пообещал проверить все 254 допинг-пробы мочи россиян из Сочи-2014. И из Лондона-2012 тоже.
8. Сергей Устюгов выиграл спринт на первом этапе «Тур де Ски».
9. Магнус Карлсен так расстроился после поражения на ЧМ по блицу, что ушел с церемонии награждения. Но Карякин не в обиде на норвежца.
10. В НХЛ наши хоккеисты встретили Новый год как полагается: Александр Овечкин набрал два очка (гол + пас), Сергей Бобровский отразил 29 бросков, а Евгений Малкин забросил победную шайбу в овертайме. Андрей Василевский помог «Тампе» обыграть «Каролину» (26 отраженных бросков из 27), у Кучерова две передачи, у Кузнецова и Орлова – по одной, Александр Радулов тоже забил.
11. 53 очка Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Нью-Йорк», «Оклахома-Сити» разгромил «Клипперс» и другие результаты.
Цитата дня. «Нынешний сезон в АПЛ разочаровывает во всех отношениях». Арсен Венгер недоволен.
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