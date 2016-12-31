Главный тренер Юрген Клопп поделился мнением о победе в матче 19-го тура АПЛ с (1:0).

«Нужно отметить класс и саму ситуацию – когда сильно выкладываешься в матче, очень хочется победить. Слава богу, у нас получилось. Нам играть снова уже в понедельник.

Было сложно, мы не могли создать большого количества шансов. Мы защищались действительно хорошо и забили классный гол. Вероятно, наши моменты были получше.

Во втором тайме мы много теряли мяч – это большая проблема для нас, хотя я не знаю, были ли у них реальные возможности забить.

Знаю, что многие говорят о нашей защите, но игра в обороне – это не сухие матчи, а работа команды. Матчи без пропущенных голов – конечный продукт.

Думаю, по нашим воротам бьют реже всего в лиге. Сегодня уровень концентрации был выдающимся. Меня не беспокоит критика нашей обороны», – сказал Клопп.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.