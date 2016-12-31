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    «Челси» одержал 13 побед подряд в АПЛ и повторил рекорд «Арсенала»

    Теги Челси Питер Крауч Гари Кэйхилл премьер-лига Англия Арсенал Антонио Конте Виллиан Сток Сити Диего Коста Бруно Мартинс Инди

    В матче 19-го тура АПЛ «Челси» на «Стэмфорд Бридж» победил «Сток Сити» (4:2).

    Таким образом, команда Антонио Конте выиграла 13-й матч подряд, улучшила клубный рекорд и повторила достижение «Арсенала» сезона-2001/02.

    «Арсеналу» принадлежит рекорд лиги по числу побед подряд (14). Клуб выиграл стартовый матч следующего сезона.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Челси – Сток Сити 4:2 (1:0, 3:2)
    Дата проведения
    31 декабря, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 34 Кэйхилл, 1:1 – 46 Мартинс Инди, 2:1 – 57 Виллиан, 2:2 – 64 Крауч, 3:2 – 65 Виллиан, 4:2 – 85 Диего Коста.
    ЧелсиКуртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Фабрегас (Матич, 73), Мозес (Иванович, 82), Виллиан (Чалоба, 84), Канте, Азар, Диего Коста.
    Сток СитиГрант, Шоукросс, Питерс, Джонсон, Мартинс Инди, Аллен, Адам, Афеллай (Имбула, 62), Шакири (Кркич, 61), Крауч, Диуф.
    Предупреждения:
    Мозес (24), Фабрегас (59), Алонсо (70), Диуф (70), Адам (86).

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