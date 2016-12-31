«Челси» одержал 13 побед подряд в АПЛ и повторил рекорд «Арсенала»
В матче 19-го тура АПЛ «Челси» на «Стэмфорд Бридж» победил «Сток Сити» (4:2).
Таким образом, команда Антонио Конте выиграла 13-й матч подряд, улучшила клубный рекорд и повторила достижение «Арсенала» сезона-2001/02.
«Арсеналу» принадлежит рекорд лиги по числу побед подряд (14). Клуб выиграл стартовый матч следующего сезона.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 31 декабря, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
- Голы:
- 1:0 – 34 Кэйхилл, 1:1 – 46 Мартинс Инди, 2:1 – 57 Виллиан, 2:2 – 64 Крауч, 3:2 – 65 Виллиан, 4:2 – 85 Диего Коста.
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Челси –
Куртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Фабрегас (Матич, 73), Мозес (Иванович, 82), Виллиан (Чалоба, 84), Канте, Азар, Диего Коста.
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Сток Сити –
Грант, Шоукросс, Питерс, Джонсон, Мартинс Инди, Аллен, Адам, Афеллай (Имбула, 62), Шакири (Кркич, 61), Крауч, Диуф.
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