Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в новогоднем обращении затронул тему допинга в России.

«Самый неотложный вызов – шокирующая информация из недавнего доклада Макларена о допинге и манипуляциях в России. Две комиссии МОК были созданы для подготовки нашего ответа. Они будут соблюдать должный процесс и дадут шанс всем сторонам быть услышанными. После этого МОК примет необходимые меры и санкции.

Мы продолжим и расширим работу профессора Макларена. Так как его мандат не включал полный реанализ всех допинг-проб, мы проверим все 254 допинг-пробы мочи, взятых у российских спортсменов на Играх-2014. То же самое будет сделано с пробами из Лондона-2012.

Последние события подчеркивают сильную необходимость в крепкой, централизованной антидопинговой системе под руководством WADA, которая будет независимой от спортивных организаций и правительств. Поэтому МОК продолжит призывать к более эффективной, прозрачной и сильной антидопинговой системе, что была поддержана всеми участниками недавнего олимпийского саммита», – говорится в заявлении Баха.