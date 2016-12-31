В Москве избит Расул Мирзаев, в бойца стреляли из травматического пистолета

В Москве совершено нападение на бойца ММА Расула Мирзаева. По предварительной информации, нападавшие произвели несколько выстрелов в лицо Мирзаева из пневматического пистолета, а также избили его битой, сообщает Life.ru.

Спортсмен доставлен в одну из больниц. На месте происшествия работает полиция.

«Трое неизвестных напали на Мирзаева на улице Восточная около 02:00 мск. Злоумышленники избили и ранили из травматического пистолета спортсмена, после чего скрылись. Пострадавший госпитализирован», — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Напомним, в 2011 году около ночного клуба «Гараж» Расул Мирзаев ударил 19-летнего студента Ивана Агафонова. Он ударился об асфальт, потерял сознание и был доставлен в больницу. Молодой человек впал в кому и через несколько дней скончался.

На бойца завели уголовное дело, в результате судебных разбирательств спортсмен провел один год в СИЗО вместо первоначальных двух лет лишения свободы.