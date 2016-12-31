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    Sports.ru

    Sports.ru поздравляет с Новым годом!

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    Где-то уже празднуют, где-то еще охлаждают шампанское – вас очень много, вы все по-своему классные.

    Мы очень рады, что вы читаете наши новости и статьи, голосуете в опросах, проходите тесты, смотрите видео, пишете свои посты, комментарии и статусы, скачиваете наши приложения. 

    Дальше будет еще круче и интереснее. С Новым годом!

    Чего я жду от 2017 года

    Опрос

    Какая победа России в 2016-м самая ценная?

    9358 голосов 46
    • Олимпийское золото в гандболе
      56%
    • ЦСКА в баскетбольной Евролиге
      7%
    • Фигуристки Медведевой на ЧМ
      7%
    • "Ростова" над "Баварией" в ЛЧ
      20%
    • Шахматиста Карякина на ЧМ по блицу
      5%
    • Другая
      5%

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