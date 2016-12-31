Sports.ru поздравляет с Новым годом!

Где-то уже празднуют, где-то еще охлаждают шампанское – вас очень много, вы все по-своему классные.

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Чего я жду от 2017 года