Sports.ru поздравляет с Новым годом!
Где-то уже празднуют, где-то еще охлаждают шампанское – вас очень много, вы все по-своему классные.
Мы очень рады, что вы читаете наши новости и статьи, голосуете в опросах, проходите тесты, смотрите видео, пишете свои посты, комментарии и статусы, скачиваете наши приложения.
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Опрос
Какая победа России в 2016-м самая ценная?
9358 голосов 46
- Олимпийское золото в гандболе56%
- ЦСКА в баскетбольной Евролиге7%
- Фигуристки Медведевой на ЧМ7%
- "Ростова" над "Баварией" в ЛЧ20%
- Шахматиста Карякина на ЧМ по блицу5%
- Другая5%
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