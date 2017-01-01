НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон» – «Нью-Йорк», «Оклахома-Сити» сыграет с «Клипперс» и другие матчи
В субботу, 31 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА один из лидеров Запада «Хьюстон» примет «Нью-Йорк», «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука сыграет с потерпевшими пять поражений подряд «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 января, 01.00, «Golden 1 Center»
- Мемфис
- Конли (4), Аллен (4), Грин (3), Парсонс (0), Марк Газоль (0).
- Дата проведения
- 1 января, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 1 января, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
- Дата проведения
- 1 января, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 1 января, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 1 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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