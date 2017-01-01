В субботу, 31 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА один из лидеров Запада «Хьюстон» примет «Нью-Йорк», «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука сыграет с потерпевшими пять поражений подряд «Клипперс».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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