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    НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон» – «Нью-Йорк», «Оклахома-Сити» сыграет с «Клипперс» и другие матчи

    Теги результаты Шарлотт Чикаго Кливленд Хьюстон Клипперс Мемфис Милуоки Нью-Йорк Финикс Сакраменто НБА Юта Оклахома-Сити

    В субботу, 31 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА один из лидеров Запада «Хьюстон» примет «Нью-Йорк», «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука сыграет с потерпевшими пять поражений подряд «Клипперс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Сакраменто – Мемфис 16:11 (1 четверть)
    Дата проведения
    1 января, 01.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью
    Мемфис
    Конли (4), Аллен (4), Грин (3), Парсонс (0), Марк Газоль (0).

     

    Чикаго – Милуоки
    Дата проведения
    1 января, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Шарлотт – Кливленд
    Дата проведения
    1 января, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Превью

     

    Хьюстон – Нью-Йорк
    Дата проведения
    1 января, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Юта – Финикс
    Дата проведения
    1 января, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью

     

    Оклахома-Сити – Клипперс
    Дата проведения
    1 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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