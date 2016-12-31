«Спартак» заплатит за Луиса Адриано около 1 млн евро, «Милан» сэкономит на зарплате игрока 30 млн

Стали известны подробности трансфера форварда «Милана» Луиса Адриано в .

Московский клуб заплатит за 29-летнего форварда около одного миллиона евро, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

Благодаря этой сделке сэкономит на зарплате и различных премиях игрока, контракт с которым рассчитан еще на 3,5 года, порядка 30 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Спартак» и «Милан» подписали контракт, бразильцу осталось пройти медосмотр.