«Спартак» заплатит за Луиса Адриано около 1 млн евро, «Милан» сэкономит на зарплате игрока 30 млн
Стали известны подробности трансфера форварда «Милана» Луиса Адриано в «Спартак».
Московский клуб заплатит за 29-летнего форварда около одного миллиона евро, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.
Благодаря этой сделке «Милан» сэкономит на зарплате и различных премиях игрока, контракт с которым рассчитан еще на 3,5 года, порядка 30 миллионов евро.
Ранее стало известно, что «Спартак» и «Милан» подписали контракт, бразильцу осталось пройти медосмотр.
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