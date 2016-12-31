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    «Спартак» заплатит за Луиса Адриано около 1 млн евро, «Милан» сэкономит на зарплате игрока 30 млн

    Теги Спартак Милан Луис Адриано Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы

    Стали известны подробности трансфера форварда «Милана» Луиса Адриано в «Спартак».

    Московский клуб заплатит за 29-летнего форварда около одного миллиона евро, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

    Благодаря этой сделке «Милан» сэкономит на зарплате и различных премиях игрока, контракт с которым рассчитан еще на 3,5 года, порядка 30 миллионов евро.

    Ранее стало известно, что «Спартак» и «Милан» подписали контракт, бразильцу осталось пройти медосмотр.

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