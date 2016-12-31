Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» и оторвался от команды Гвардиолы на 4 очка

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Джорджиньо Вейналдум

    В матче 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» на «Энфилде» победил «Манчестер Сити» (1:0) благодаря голу Джорджиньо Вейналдума.

    Таким образом, команда Юргена Клоппа сократила отставание от лидирующего «Челси» до шести очков и на четыре очка оторвалась от «Манчестер Сити».

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Ливерпуль – Манчестер Сити 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    31 декабря, 20.30, «Энфилд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 8 Вейналдум.
    ЛиверпульМиньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Вейналдум, Хендерсон (Ориги, 64), Джан, Мане (Лейва, 89), Фирмино, Лаллана.
    Манчестер СитиБраво, Сабалета (Навас, 86), Стоунз, Отаменди, Коларов, Туре (Ихеаначо, 89), Фернандиньо, Стерлинг, Сильва, де Брюйне, Агуэро.
    Предупреждения:
    Клаван (7), Джан (75), Отаменди (90).

    Таблица АПЛ

    Статистика АПЛ

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться