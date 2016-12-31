«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» и оторвался от команды Гвардиолы на 4 очка

В матче 19-го тура АПЛ на «Энфилде» победил «Манчестер Сити» (1:0) благодаря голу .

Таким образом, команда Юргена Клоппа сократила отставание от лидирующего «Челси» до шести очков и на четыре очка оторвалась от «Манчестер Сити».

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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