«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» и оторвался от команды Гвардиолы на 4 очка
В матче 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» на «Энфилде» победил «Манчестер Сити» (1:0) благодаря голу Джорджиньо Вейналдума.
Таким образом, команда Юргена Клоппа сократила отставание от лидирующего «Челси» до шести очков и на четыре очка оторвалась от «Манчестер Сити».
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 31 декабря, 20.30, «Энфилд»
- Гол:
- 1:0 – 8 Вейналдум.
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Ливерпуль –
Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Вейналдум, Хендерсон (Ориги, 64), Джан, Мане (Лейва, 89), Фирмино, Лаллана.
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Манчестер Сити –
Браво, Сабалета (Навас, 86), Стоунз, Отаменди, Коларов, Туре (Ихеаначо, 89), Фернандиньо, Стерлинг, Сильва, де Брюйне, Агуэро.
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