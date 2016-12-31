«Манчестер Юнайтед» победил «Мидлсбро», забив на 85-й и 86-й минутах
В матче 19-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» одержал волевую победу над «Мидлсбро» (2:1).
«МЮ» выиграл благодаря двум поздним голам форварда Антони Марсьяля (85-я минута) и хавбека Поля Погба (86-я).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 31 декабря, 18.00, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Валенсия, Смоллинг (Рэшфорд, 72), Байи, Блинд (Рохо, 64), Феллайни (Мата, 64), Эррера, Погба, Мхитарян, Марсьяль, Ибрагимович.
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Мидлсбро –
Вальдес, Чемберс, Френд, Эспиноса, Гибсон, де Рон, Лидбиттер (Клейтон, 78), Траоре (Фабио, 82), Форшоу, Даунинг (Рамирес, 63), Негредо.
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