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    «Манчестер Юнайтед» победил «Мидлсбро», забив на 85-й и 86-й минутах

    Теги Манчестер Юнайтед Мидлсбро премьер-лига Англия Грант Лидбиттер Поль Погба Антони Марсьяль

    В матче 19-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» одержал волевую победу над «Мидлсбро» (2:1).

    «МЮ» выиграл благодаря двум поздним голам форварда Антони Марсьяля (85-я минута) и хавбека Поля Погба (86-я).

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Манчестер Юнайтед – Мидлсбро 2:1 (0:0, 2:1)
    Дата проведения
    31 декабря, 18.00, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 67 Лидбиттер, 1:1 – 85 Марсьяль, 2:1 – 86 Погба.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Валенсия, Смоллинг (Рэшфорд, 72), Байи, Блинд (Рохо, 64), Феллайни (Мата, 64), Эррера, Погба, Мхитарян, Марсьяль, Ибрагимович.
    МидлсброВальдес, Чемберс, Френд, Эспиноса, Гибсон, де Рон, Лидбиттер (Клейтон, 78), Траоре (Фабио, 82), Форшоу, Даунинг (Рамирес, 63), Негредо.
    Предупреждения:
    Блинд (57), Чемберс (90).

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