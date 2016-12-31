«Манчестер Юнайтед» победил «Мидлсбро», забив на 85-й и 86-й минутах

В матче 19-го тура АПЛ на «Олд Траффорд» одержал волевую победу над «Мидлсбро» (2:1).

«МЮ» выиграл благодаря двум поздним голам форварда (85-я минута) и хавбека Поля Погба (86-я).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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