Загитова не подвела в шоу с детьми: «круг на друзей», «свысока своего возраста», «сон – самое важное в жизни»

Алина Загитова побывала на передаче для подростков «Хорошоу».

Как всегда – ярко: снялась в скетче, вспомнила о подготовке четверных и забыла Ю-На Ким.

«Хорошоу» – программа на канале «СТС Kids», такой детский аналог «Вечернего Урганта». Есть юмористические скетчи, обзор новостей, гости, которые дают интервью и участвуют в конкурсах.

Ведущие – тоже дети, так что обсуждают насущные для современных подростков темы: мемы, школу и домашние задания. Имеется и музыкальная группа – «ZE Чипсы».

Загитову здесь ждали – ведущие наперебой задавали вопросы и с восхищением смотрели на фигуристку. Алина неплохо вписалась в шоу. Как визуально – пришла с хвостиками на голове, в короткой футболке и широких джинсах, так и по атмосфере – непринужденно болтала с ребятами, с азартом участвовала в танцевальном конкурсе.

Не обошлось и без фирменных перлов – Загитова не всегда точно попадала в формулировки, путала слова и забыла первую фигуристку, выигравшую все титулы (вторую не забыла, так как это сама Алина).

Считала страны (но не медали) и вспоминала Пхенчхан

– Как у тебя дела?

– Отлично! Лучше всех.

– Алина, ты олимпийская чемпионка. И с самого раннего детства ты занимаешься фигурным катанием. И уже успела стать единственной в России фигуристкой, завоевавшей все возможные титулы. Расскажи, сколько у тебя наград?

– На самом деле я не считала свои медали. Считаю, что это… м… может повлиять на дальнейшее количество их. Поэтому не считала. Но их очень много.

– Ты где хранишь все свои медали?

– У бабушки. Я считаю, что это самый лучший сейф, она никого не пропустит мимо себя.

– В каких городах или странах ты уже успела побывать с выступлениями на льду?

– Ой, их даже не сосчитать, но примерно их было около 10. Может, 15. Я имею в виду страны. А городов, естественно, еще больше.

– Просто о-о-очень много.

– Да, я путешественница такая.

– Мы еще узнали о тебе, что ты раньше ходила на гимнастику, но все-таки отдала предпочтение катанию. Расскажи, почему бросила гимнастику?

– На самом деле это очень интересная история, потому что меня мама водила в абсолютно разные сферы деятельности. И гимнастика – это была таким занятием для растяжки.

Когда гимнастики стало чуть больше, чем фигурного катания, а потом и вовсе фигурное катание пропало из всех радаров, я спросила у мамы: а почему мы не ходим на фигурное катание? Она мне отвечает: слушай, мы тут подумали, что мы будем дальше продолжать заниматься художественной гимнастикой. На что у меня, естественно, пошла такая реакция в виде истерики.

И я добилась своей цели. В общем, сказала: нет, я буду заниматься именно тем видом спорта, который мне нравится.

– А у тебя какая была первая медаль? Ты ее помнишь?

– Я не помню медали, потому что вначале… Я точно помню историю, как мне бросили первую мою игрушку. Умка его звали, это такой медвежонок, потом, как я узнала, его мне выбросила мама. Потом с этим медвежонком я проездила вплоть до Олимпийских игр. Это был как мой мини-талисманчик, я с ним спала.

– Давай немножко поговорим про Олимпиаду. Все мы знаем, что ты олимпийская чемпионка, у тебя есть золотая медаль. Расскажи, как ты попала на Олимпийские игры? Мне кажется, это интересно каждому.

– Ой, это очень долгий и тернистый путь, естественно. С какими-то трудностями, потому что все мы с этим сталкиваемся, главное – их правильно проходить. Поэтому он был трудный и долгий. Но достаточно позитивный исход. Поэтому я думаю, что все не зря.

– Когда было награждение Олимпиады, тебе дают ту долгожданную, ту самую цель, к которой ты шла с самого малого возраста. Какие чувства у тебя были в тот момент?

– На самом деле чуть-чуть только радовалась, потому что так много сил и нервов отдала во время Олимпиады, что было какое-то опустошение. Вот все говорят: после каких-то таких либо концертных деятельностей, либо съемок большого проекта…

– Батарейка заканчивается.

– Да, батарейка заканчивается, и ты чувствуешь опустошение, но это приятно. Я пыталась себя подловить в моменте – мне надевают эту медаль, я такая думаю: так, вот к этому я стремилась всю свою жизнь, Алина, наслаждайся моментом. Но осознание пришло только по истечении какого-то отрезка времени. Но, да, тем не менее.

На чемпионате мира-2019 помог «круг на друзей»

– Вот что было сложнее выиграть – Олимпиаду, чемпионат мира, чемпионат Европы?

– Наверное, думаю, что чемпионат мира. Потому что он был после олимпийского сезона. Как мы знаем, что бывают провалы и бывают взлеты. Это наша жизнь, она такая вот… состоит из… разных эмоций, так скажем. Вот.

И, естественно, после Олимпиады у меня был некий спад, очень сложный сезон. И вот к этому сезону я подошла… не многие знают, но я говорила в интервью о том, что я не хотела ехать на чемпионат мира, потому что я была плохо подготовлена. И не хотела, так скажем, опозорить свою страну, потому что я выступаю не только за себя, а еще и за Россию.

Тем не менее, мои тренеры, вся команда переубедили меня. Сказали, что все будет хорошо. В последний момент я сказала: хорошо, если вы в меня верите, я поеду. И так получилось, что я его выиграла. Представляете?

– Это как раз та поддержка, которая… знаешь, бывают моменты, когда ты в ней нуждаешься – и все получается.

– Да, поэтому очень важно иметь такой круг на друзей, общение, которые действительно верят в тебя.

– Часто бывают такие вопросы: какой твой прыжок самый любимый? И теперь интересно спросить у тебя: какой?

– Флип, наверное.

– Что такое флип?

– Флип – это зубцовый прыжок, он делается с внутреннего ребра через тройку.

– Как понять – зубцовый?

– У нас есть зубчики (показывает на ноги), есть пяточка. И мы… есть… мы прыгаем с зубца. А есть прыжки реберные – это когда мы прыгаем с ребра. У нас есть наружное ребро и внутреннее.

– А сколько делаешь оборотов?

– Все по-разному. Есть люди, кто делают четыре оборота.

– Ты обычно сколько делаешь?

– Три.

– Ты пробовала когда-нибудь сделать четыре?

– Пробовала. Но это было в олимпийский сезон, и мне тренеры сказали: давай лучше сделай свой контент, потому что он был и так перенасыщен. Сказали, что там могут быть травмы, а нам они сейчас не нужны.

– У меня тоже есть любимый элемент: я когда на лед выхожу, звездочкой раскладываюсь. Мне порой даже для этого коньки не нужны.

– Хороший элемент. Попробую как-нибудь на досуге.

– Слушай, Алин, мне так нравятся костюмы фигуристок. Они всегда такие красивые, яркие и всегда разные. А сколько у тебя было костюмов?

– Я даже не считала на самом деле. Думаю, что за всю мою карьеру штук 50, может быть, даже и больше.

– Ого! Есть самый любимый наряд?

– Пижама, ха-ха.

– Где твои костюмы сейчас? В музее или оставила дома?

– Они сейчас тоже у бабушки. Потому что, как мы уже выяснили, это мой некий сейф.

– А ты не планируешь костюмы продать в интернете?

– Слушай, я думаю, что они ценны мне… м… очень. Поэтому продать я не смогу. Я с ними прожила… Каждый костюм у нас на один сезон, иногда они меняются, если тренеры видят, что они не подходят под программу. Все равно, я думаю, что не продам.

– Продать – это как взять частичку тебя и просто вырвать, да?

– 100 процентов.

Репетиторы до 12 ночи и мечты о магистратуре. Но самое важное – сон и еда

– Давай поговорим про школьные годы. Конечно, спорт занимает очень много времени в твоей жизни, а как ты делала в школьные годы: как получалось совмещать спорт и школу?

– Очень сложно. Но пыталась ничего не пропустить. Если смотреть на мое расписание, то я вставала в 6 утра. Сначала ехала на тренировку, до 8 тренировалась. С 8 до часу-двух у меня была школа. Потом я шла опять на тренировку, дополнительные занятия тоже были. И до 12 ночи – репетитор.

– Ты вообще знала слово «сон»? Просто отдохнуть дома – было такое?

– Дети быстрее восстанавливаются. Все-таки я уже могу сказать свысока своего возраста, мне 22. Быстрее восстанавливаешься в детстве, чем сейчас. Поэтому вы вообще можете не… Хотя сон – это важно. Это самое важное в нашей жизни. И еда.

– Когда ты спала?

– Я спала ночью, как и все. Ко мне приходил репетитор, мы с ней занимались до 12, потом я быстро чистила зубки, мылась и переодевалась – и сразу же спать. И быстро отключалась.

– У тебя есть опыт телеведущей и даже съемок в кино. Может быть, ты хотела бы развивать карьеру в эту сторону?

– Смотри, в кино я пока что не снималась. Хотя очень бы хотела. Не было подходящей роли, потому что я считаю, что она должна подходить мне ментально, чтобы попадала в меня.

– А кого бы ты хотела сыграть?

– Ммм… комедийное, наверное, что-то такое, легкую комедию. Но я тоже понимаю, что это очень сложная работа. Сегодня я попробовала себя в ваших скетчах и поняла, что действительно есть какие-то некие нюансики профессиональные. Поэтому вы большие молодцы.

– Спасибо. Насколько мы знаем, ты получаешь сейчас сразу два высших образования: учишься в РАНХиГС на факультете журналистики и проходишь заочное обучение в университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Теперь вопрос: почему твой выбор выпал именно на эти вузы?

– РАНХиГС я уже закончила, у меня был факультет «Продюсирование и культурная политика». В спортивном университете сейчас перехожу на четвертый курс, последний. Но я планирую еще пойти в РАНХиГСе на магистратуру. Вот.

Отвечая на твой вопрос почему: мне показалось, что это интересный опыт. И, кстати, я в этом убедилась: все правильно сделала. И для того, чтобы, естественно, тренировать детей в будущем, чего мне очень хочется, мне нужно спортивное образование тренера. Поэтому еще и туда пошла.

– Алин, расскажи, как держать себя в тонусе: делать зарядку каждое утро, поспать подольше? Давай топ-3 совета.

– Поспать, поесть… ааа… и третье… ставить цель и идти к ней.

– Ребята, запоминайте, лайфхаки рабочие, проверяйте.

– 100 процентов.

– Ты как спортсменка следишь за своим питанием, но бывало ли такое, что ты срывалась и могла съесть шоколадку или бургер, например? И какое твое самое любимое запретное блюдо?

– Конечно, я могла сорваться. Я считаю, что это грубое слово – сорваться. Просто позволить себе чуть-чуть насладиться шоколадкой, поднять себе настроение. Самое запретное? Ну не ем каждый день бургеры. Вот чизбургеры я люблю или нагетсы с сырном соусом.

– А картошечку фри любишь?

– Обязательно. Я считаю, что без этого вообще невозможно.

– Еще мы знаем, что у тебя есть много домашних питомцев. Расскажи нам о них?

– Да, у меня их три. Чихуахуа, ее зовут Кнопа. Мальтипу, ее зовут Шанти. И еще одна собака – Масару, она главенствует в этой шайке. Она большая – акита-ину, как в «Хатико».

– Как ты выживаешь с тремя собаками? Сколько они у тебя места занимают?

– На самом деле тут мне очень хорошо помогает моя семья. Потому что, так как очень много проектов, я чисто физически не могу дать им той любви, которую они должны получать. Я приезжаю к ним, естественно, достаточно часто, когда у меня есть время. И играю с ними, плачу и ухожу.

– У тебя три собачки, а не хочешь ли ты кошечку или какого-нибудь необычного зверька: черепашку, скорпиона или паука?

– Это все не мое. Но опять же тут вопрос времени, потому что каждое животное должно получать свою любовь. Я понимаю, что на данный период моей жизни я не могу их этим обеспечить. Поэтому, возможно, потом я заберу своих собачек себе. И мы воссоединимся.

– Тебе больше нравятся собаки, нежели кошки?

– У меня была кошка Ириска. Она такого цвета была персикового. На самом деле могу рассказать про нее историю, потому что она жила со мной 14 лет, она прям очень долго. И очень сильно мне помогала в каких-то таких моментах, когда мне сложно.

Говорят, что кошки чувствуют больные места людей и лечат их. И как раз она со мной переехала из Ижевска в Москву. На тот момент у меня было очень много травм – учила новые прыжки, из-за этого, естественно, какие-то гематомы и всякие такие штуки. Но она чувствовала реально и ложилась на то место, представляете, которое у меня болело.

– Она твоя спасительница.

– Да. Но я верю, что она смотрит и наблюдает за мной.

Блиц – тот самый, где Алина забыла имя Ю-На Ким

– У нас подготовлено еще блиц-интервью.

– Я на самом деле боюсь этого всего.

– Самое важное – отвечай быстро и не задумываясь. Готова?

– Хорошо. Не-е-ет, ха-ха. Ну давайте.

– Танцы или спорт?

– Спорт.

– Отдохнуть с друзьями или отдохнуть дома?

– Отдохнуть дома.

– С кем из персонажей фильмов или книг ты себя ассоциируешь?

– Лило.

– Если бы у тебя была возможность провести день с любым человеком, кто бы это был?

– Сестра.

– Я видела ваши тиктоки!

– Да, мы классно мэтчимся.

– Твой любимый спорт помимо фигурного катания?

– Художественная гимнастика.

– Если бы не фигурное катание, то кем бы ты стала?

– Я не люблю сослагательных наклонений, поэтому… Так сложилось, что я стала фигуристкой.

– Кто лучшая фигуристка в мире для тебя?

– Ммм… их много, их много.

– Давай твой топ-3.

– Мао Асада.

– Ага, один.

– Честно, я не помню, как зовут фигуристку из Кореи. Она стала первой в мире, кто выиграл все титулы в фигурном катании. Я вторая, а она первая (Ю-На Ким – олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира – Спортс’‘).

– Я поняла, про кого ты говоришь, но я тоже не помню. А если бы смогла изменить свое прошлое, чтобы ты изменила?

– Ничего.

– Ты в себе уверена? Что все сделала правильно.

– Нет, я считаю, что даже какие-то моменты, которые у тебя не получились... в любом случае ты делаешь какие-то выводы и становишься лучше.

– Какие три самых важных критерия успеха в любом деле?

– Стремление, упорство и трудолюбие.

– Как не волноваться перед важным событием?

– Кто бы мне на этот вопрос ответил на самом деле. Перед выходом на выступление, допустим, есть дыхательные практики: делаешь вдох долгий, три секунды держишь – и медленно выдох до конца, тоже три секунды держишь. И так пока у тебя не пройдет это волнение, паника.

– Что бы ты пожелала нашим зрителям? Может, дашь какие-нибудь три совета для начинающих спортсменов?

– Никого не слушайте, кроме своих родителей, себя. И никогда не предавайте свою мечту. Ставьте цели, идите к ним и добивайтесь – и все у вас будет хорошо, главное – здоровье, поспать и покушать, как мы уже выяснили.

Бонус: Загитова идет за третьим высшим?

После интервью Загитова поучаствовала в танцевальном крокодиле.

А потом в эфир поставили тот самый скетч, в котором снялась Алина. Она сыграла учительницу физкультуры-олимпийскую чемпионку.

В финале скетча обыграли и учебу Загитовой – она захотела получить третье высшее образование, на этот раз техническое.

Помочь подтянуть ей математику взялся мальчик-вундеркинд: «Алина Ильназовна, давайте я вас по интегралам подтяну. Вы из нас чемпионов сделаете, а я из вас доктора наук делать буду».

Как думаете, получится?

Фото: ctckids.ru ; instagram.com/azagitova ; РИА Новости /Александр Вильф, Рамиль Ситдиков