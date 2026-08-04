Журова о сборах Валиевой во Франции: «Если будет польза, то такая поездка только плюс. Я понимаю, что это может кого‑то задеть, и если результата не будет, все предъявят по полной программе»

Журова отреагировала на решение Валиевой провести сборы во Франции.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о решении российской фигуристки Камилы Валиевой провести сборы во Франции.

Ранее сообщалось, что Валиева приступила к работе с хореографом Бенуа Ришо.

– В фигурном катании всегда существовал обмен. Там один тренер может нескольких человек на соревнования выводить. И никто не говорит, что спортсмен не патриот, если ему программу поставил тренер из другой страны.

Есть один момент: судьи – иностранцы. Сейчас у нас вообще нет влияния на технический комитет, поэтому поездку можно объяснить желанием привести программу в соответствие с их менталитетом. Хоть у нас (в России) это решение и может многим не понравиться. А может, Валиева решила, что судьи к ней будут более лояльны, если узнают, что программу ставил француз.

– То есть, на ваш взгляд, решение провести тренировки в Европе – оправданное?

– В спорте если ты понимаешь, что для победы можно использовать чужие знания, пусть даже и иностранные, нужно это делать. Срастить со своими и победить. Они (иностранные фигуристы) же так делали, используя наши знания, а почему мы сейчас не можем? Если от этого будет польза, то такая поездка только плюс.

Я сама уезжала в Нидерланды, чтобы изучить их опыт. Мы хотим побеждать. Я понимаю, что это может кого‑то задеть. И если результата не будет, все предъявят по полной программе, – сказала Журова «Матч ТВ».