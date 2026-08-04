Журова о сборах Валиевой во Франции: «Если будет польза, то такая поездка только плюс. Я понимаю, что это может кого‑то задеть, и если результата не будет, все предъявят по полной программе»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о решении российской фигуристки Камилы Валиевой провести сборы во Франции.
Ранее сообщалось, что Валиева приступила к работе с хореографом Бенуа Ришо.
– В фигурном катании всегда существовал обмен. Там один тренер может нескольких человек на соревнования выводить. И никто не говорит, что спортсмен не патриот, если ему программу поставил тренер из другой страны.
Есть один момент: судьи – иностранцы. Сейчас у нас вообще нет влияния на технический комитет, поэтому поездку можно объяснить желанием привести программу в соответствие с их менталитетом. Хоть у нас (в России) это решение и может многим не понравиться. А может, Валиева решила, что судьи к ней будут более лояльны, если узнают, что программу ставил француз.
– То есть, на ваш взгляд, решение провести тренировки в Европе – оправданное?
– В спорте если ты понимаешь, что для победы можно использовать чужие знания, пусть даже и иностранные, нужно это делать. Срастить со своими и победить. Они (иностранные фигуристы) же так делали, используя наши знания, а почему мы сейчас не можем? Если от этого будет польза, то такая поездка только плюс.
Я сама уезжала в Нидерланды, чтобы изучить их опыт. Мы хотим побеждать. Я понимаю, что это может кого‑то задеть. И если результата не будет, все предъявят по полной программе, – сказала Журова «Матч ТВ».
Комментарии
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Порадуемся результатам, а предъявлять за сборы ... Бред какой-то