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  4. Журова о сборах Валиевой во Франции: «Если будет польза, то такая поездка только плюс. Я понимаю, что это может кого‑то задеть, и если результата не будет, все предъявят по полной программе»

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Журова о сборах Валиевой во Франции: «Если будет польза, то такая поездка только плюс. Я понимаю, что это может кого‑то задеть, и если результата не будет, все предъявят по полной программе»
Журова отреагировала на решение Валиевой провести сборы во Франции.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о решении российской фигуристки Камилы Валиевой провести сборы во Франции.

Ранее сообщалось, что Валиева приступила к работе с хореографом Бенуа Ришо.

– В фигурном катании всегда существовал обмен. Там один тренер может нескольких человек на соревнования выводить. И никто не говорит, что спортсмен не патриот, если ему программу поставил тренер из другой страны.

Есть один момент: судьи – иностранцы. Сейчас у нас вообще нет влияния на технический комитет, поэтому поездку можно объяснить желанием привести программу в соответствие с их менталитетом. Хоть у нас (в России) это решение и может многим не понравиться. А может, Валиева решила, что судьи к ней будут более лояльны, если узнают, что программу ставил француз.

– То есть, на ваш взгляд, решение провести тренировки в Европе – оправданное?

– В спорте если ты понимаешь, что для победы можно использовать чужие знания, пусть даже и иностранные, нужно это делать. Срастить со своими и победить. Они (иностранные фигуристы) же так делали, используя наши знания, а почему мы сейчас не можем? Если от этого будет польза, то такая поездка только плюс.

Я сама уезжала в Нидерланды, чтобы изучить их опыт. Мы хотим побеждать. Я понимаю, что это может кого‑то задеть. И если результата не будет, все предъявят по полной программе, – сказала Журова «Матч ТВ».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoКамила Валиева
logoСветлана Журова
Бенуа Ришо
logoженское катание
logoСборная России по фигурному катанию

Комментарии

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Какой-то просто неприличный вопрос про Камилу у Ришо на фоне вояжа Пети в Штаты.
ОтветOrange carrot
Какой-то просто неприличный вопрос про Камилу у Ришо на фоне вояжа Пети в Штаты.
Ещё и с падрушкой.
Народу по барабану где у неё сборы, когда. Это вы всё нагнетаете
У Журовой как всегда винегрет в мыслях. Кто Камилле что-то будет предъявлять, она же не за бюджетные деньги к Ришо поехала
ОтветWestmoreland
У Журовой как всегда винегрет в мыслях. Кто Камилле что-то будет предъявлять, она же не за бюджетные деньги к Ришо поехала
Она в сборной. Деньги бюджетные значит ей капают .
Кого может задеть ? Или почему у нее не будет результата . Видно что готовится серьезно . С интересом жду ее программы на соревнованиях.
валиева еще не откатала программу а предъявлять уже приготовились
Много вы предьявляити большинство спортсменов совсем недавно проводили сборы за границей с кого вы спросили
По-моему всем глубоко пофигу, где у нее сборы. Даже фк-болельщикам.
Порадуемся результатам, а предъявлять за сборы ... Бред какой-то
Уверен, Камила еще порадует своих поклонников!
Что несет постоянно, слов нет
По полной программе, я надеюсь, когда-то предъявят тебе
ОтветИгорь Горшков
По полной программе, я надеюсь, когда-то предъявят тебе
Это вряд ли. Но хотелось бы.
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