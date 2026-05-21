Евгения Медведева: «Я вообще никогда не брала в долг. Ипотека, кредиты – это самый большой страх»

Фигуристка Медведева назвала ипотеки и кредиты самым большим страхом.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объяснила, почему никогда не дает и не берет деньги в долг.

– Самая большая сумма, которую у тебя заняли и не вернули? Что это была за история?

– 800 тысяч рублей. История не совсем моя, поэтому я немного ее обойду.

– Но деньги твои?

– Но деньги мои.

Там «косичка» такая заплелась. Как обычно, старые знакомые, очень хорошие друзья…

– А сейчас дала бы в долг?

– Нет. Не даю вообще никак, ни под каким предлогом, даже самым близким – ни под расписку, ни подо что. Обижаются? Обижаются!

Объяснение у меня такое: я несколько друзей из-за этого уже потеряла и больше этого делать не собираюсь.

– А потеряла потому, что не заняла?

– Кому-то не дала в долг, кому-то, возможно, где-то слишком жестко отказала, а кто-то просто не вернул. Мне кажется, когда тебе человек не возвращает большую сумму денег, дружить невозможно уже просто-напросто.

– Деньги просто так, не в долг, даете?

– Да, у меня была история, когда ко мне приходила хорошая знакомая. Папа заболел – к сожалению, спасти не удалось, но удалось продлить жизнь. Она говорит: дай сумму в долг, под расписку, под вот это всё. Я дала даже чуть больше – просто. Я говорю: лечите отца.

Если не получается сделать большое дело, чтобы тебе его вернули, лучше просто оформить дарственную, так сказать. Я сторонник такой системы.

– А сама в долг брала?

– Нет, никогда вообще.

– Ни у людей, ни у банков? Кредитов никогда не было?

– Нет. Самый большой страх – это ипотека, кредиты, вот это всё.

Повезло очень. Да, в детстве было тяжело, было сложно, но у нас всегда была своя жилплощадь. Не было такого, что с нуля нужно было зарабатывать на свою жизнь. Возможно, тогда ипотека имела смысл.

Бабушка всегда обладала своей жилплощадью. Бабушка в свое время очень хорошо зарабатывала, у нее была своя компания, и в тот момент она успела приобрести хорошее жилье. Квартира была старая, обшарпанная, еще с бабушкиной молодости, но тем не менее – квартира была своя. Без какого-то мегаремонта, живность тоже всякая бегала, но тем не менее это не ипотечная, не съемная. Своя.

За всю мою жизнь ни разу на съемной квартире я не жила. Это вот огромный плюс.

– Выявили финансовый страх: кредитная зависимость.

– Сто процентов, – рассказала Медведева на ютуб-канале «На личный счет ».