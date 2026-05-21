Евгения Медведева: «Я вообще никогда не брала в долг. Ипотека, кредиты – это самый большой страх»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объяснила, почему никогда не дает и не берет деньги в долг.

– Самая большая сумма, которую у тебя заняли и не вернули? Что это была за история?

– 800 тысяч рублей. История не совсем моя, поэтому я немного ее обойду.

– Но деньги твои?

– Но деньги мои.

Там «косичка» такая заплелась. Как обычно, старые знакомые, очень хорошие друзья…

– А сейчас дала бы в долг?

– Нет. Не даю вообще никак, ни под каким предлогом, даже самым близким – ни под расписку, ни подо что. Обижаются? Обижаются!

Объяснение у меня такое: я несколько друзей из-за этого уже потеряла и больше этого делать не собираюсь.

– А потеряла потому, что не заняла?

– Кому-то не дала в долг, кому-то, возможно, где-то слишком жестко отказала, а кто-то просто не вернул. Мне кажется, когда тебе человек не возвращает большую сумму денег, дружить невозможно уже просто-напросто.

– Деньги просто так, не в долг, даете?

– Да, у меня была история, когда ко мне приходила хорошая знакомая. Папа заболел – к сожалению, спасти не удалось, но удалось продлить жизнь. Она говорит: дай сумму в долг, под расписку, под вот это всё. Я дала даже чуть больше – просто. Я говорю: лечите отца.

Если не получается сделать большое дело, чтобы тебе его вернули, лучше просто оформить дарственную, так сказать. Я сторонник такой системы.

– А сама в долг брала?

– Нет, никогда вообще.

– Ни у людей, ни у банков? Кредитов никогда не было?

– Нет. Самый большой страх – это ипотека, кредиты, вот это всё.

Повезло очень. Да, в детстве было тяжело, было сложно, но у нас всегда была своя жилплощадь. Не было такого, что с нуля нужно было зарабатывать на свою жизнь. Возможно, тогда ипотека имела смысл.

Бабушка всегда обладала своей жилплощадью. Бабушка в свое время очень хорошо зарабатывала, у нее была своя компания, и в тот момент она успела приобрести хорошее жилье. Квартира была старая, обшарпанная, еще с бабушкиной молодости, но тем не менее – квартира была своя. Без какого-то мегаремонта, живность тоже всякая бегала, но тем не менее это не ипотечная, не съемная. Своя.

За всю мою жизнь ни разу на съемной квартире я не жила. Это вот огромный плюс.

– Выявили финансовый страх: кредитная зависимость.

– Сто процентов, – рассказала Медведева на ютуб-канале «На личный счет».

Это хорошо, когда есть такая возможность, жить не в долг.Я бы так хотел.
Артур Джаниашвили
Одно из самых тупых современных безграмотных выражений. Говорить тому, у кого просишь денег- займи мне. Это ты занимаешь, а он одалживает.
Stokes10
Palomero
Тем, кто ценит качественное общение и хочет, чтобы он понимал и его понимали.
Если ты в общении выбираешь выражения дебила- то и отношение к тебе будет как к дебилу.
Если выбирать между ипотекой и съемной квартирой, я бы выбрала ипотеку. Примерно те же деньги, но так хоть через много лет, но квартира станет собственной, достанется детям, внукам.
Повезло Жене, потому что с малых лет уже могла зарабатывает. Вселенная дала талант, трудолюбие дало результат. Но сколько в мире нуждающихся - это просто невыносимо.. Думаю намного больше, чем тех, которым не надо спасать свою жизнь, жизнь своих детей и близких. Обеспечивать банальное существование.
Жить без долгов огромное счастье, и Женя на все заработала своим трудом. Касаемо давать в долг - ситуация вполне обычная для обеспеченных людей, когда "забывают" возвращать, ссылаясь на дружбу. Поэтому неудивительно, что Женя больше в долг не даёт.
очень правильно. в России вообще нельзя брать кредиты
Это здорово, конечно, когда можно купить квартиру без ссуд и ипотек. Там, где я живу, об этом можно только мечтать. Женя молодец, заработала.
Ну хорошо конечно что нет недостатка в деньгах, но ипотека не самое страшное)

> За всю мою жизнь ни разу на съемной квартире я не жила. Это вот огромный плюс.
ну тут понятно, оставили в наследство / подарили, конечно ипотека и не нужна
Ахаха) вы думаете она за карьеру на квартиру свою, не бабушкину, не заработала?
да понятно, что если человек может 800к спокойно дать в долг, то с деньгами явно проблем нет

из текста просто непонятно, она сама купила или нет
Интересный выпуск.
Мне понравился
Выпуск очень интересный , Женя отвечала честно и открыто , приятно слушать ее интервью , ее отношение к деньгам заслуживает уважения.
Про давать в долг , исходя из личного опыта : в долг даю только тогда , когда не жду возврата , и забываю про него , отдадут - хорошо , не отдадут значит человеку было нужно и он не смог отдать . Если понимаю , что буду ждать возврата - то точно не даю , чтобы не портить отношения и не усложнять жизнь .
К сожалению, это реально большая проблема, Женя абсолютно права. Раньше с легкостью давала в долг, не жалко - когда есть , но с течением времени, набравшись негативного опыта, перестала. Даю только родственникам и близким, проверенным людям. Сама же терпеть не могу занимать деньги, хоть и приходилось в критические моменты.
Я все упростила : если дала деньги - забыла и не жду возврат , если хочу , чтобы вернули - не даю , работает )
