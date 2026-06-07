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Рудковская о переходе сына в Азербайджан: «Он гражданин мира. Он никуда не уходит, просто получил на пять лет возможность выступать на международных турнирах»

Рудковская объяснила переход сына в сборную Азербайджана.

Продюсер Яна Рудковская объяснила переход сына Александра в сборную Азербайджана.

– Жить ваш сын где будет, в Азербайджане? Тренироваться там будет все время?

– А все вам расскажи! Везде! Мой сын – гражданин мира. Он будет тренироваться там, где у него будут на это условия, где будет правильно это сделать в тот или иной момент.

– Есть же какое-то определенное время, которое он должен находиться в Азербайджане. Даже больше, наверное, чем в России.

– Вы хорошо подготовлены. 180 дней. Если у него нет паспорта. А у него есть паспорт. Ему дано спортивное гражданство, у него есть паспорт Азербайджана. Вам же сказал Антон Тариэльевич Сихарулидзе, что у Саши Плющенко есть паспорт. Если бы у него не было паспорта – он бы попадал под новые правила. 

Саша Плющенко получил до новых правил паспорт Азербайджана на пять лет, как спортивное гражданство. Почему на пять лет? Потому что, когда пять лет заканчиваются, Саша Плющенко переходит из юниоров во взрослые. Это 2031 год. Саша Плющенко не попадает на Олимпиаду 2030 года, он еще маленький. Поэтому мы ему даем шанс реализовать себя в юниорах, показать свой уровень.

Если он действительно станет классным фигуристом – останется в спорте.

– А за Россию он сможет потом выступать в будущем, вернуться?

– Слушайте, дайте ему куда-нибудь выйти! Дайте ему сейчас хоть куда-нибудь выйти!

– Но вы же думали об этом!

– Вообще, что-то говорить про спорт… Спорт очень непредсказуем. Я вам обещаю, что Евгений Плющенко не уйдет ни за какую страну. Он все свои медали – четыре олимпийские медали, абсолютнейший рекордсмен за всю мировую историю в мужском одиночном катании – посвятил и выиграл для своей страны, которую он очень любит.

Мой сын никуда не уходит. Он получил на пять лет возможность выступать на международных турнирах. И он сам сказал: «Я хочу представлять две страны, потому что мой папа русский, я тренируюсь в школе моего папы». Наша школа – интернациональная, у нас тренируются дети из 13 стран мира. Спорт – вне политики! Спорт – вне границ!

Невозможно детям, особенно 13-летним, говорить: «ты не можешь», «ты должен»… Послушайте, дайте ему возможность выступать! А там будет видно! Куда он пойдет, где он будет… Азербайджан прислал на него релиз, Азербайджан в нем заинтересован, Азербайджан в него верит. Давайте посмотрим! Мне самой интересно, что из этого получится, - сказала Рудковская.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
сборная Азербайджана
logoАлександр Плющенко
logoЯна Рудковская
logoЕвгений Плющенко

Комментарии

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Ну да, а другим так нельзя, другие сразу предатели., а как дело касается своего кармана так - человек мира. Лицемерка, хотя это не новость...
От создателей - "мы - патриоты, но наши дети могут жить в странах ненавистной нам Европы"
ОтветLIVERPOOL 2006
От создателей - "мы - патриоты, но наши дети могут жить в странах ненавистной нам Европы"
Так и есть. Для холопов запреты а для бояр - Европа. Но когда начинают щемить бояр, сразу вспоминают про законы и про мир. Тут семейство песковых на днях взвыло, по судам пошли и просит персональные санкции отменить. Лизонька соскучилась по родной для неё Франции, где она провела большую часть жизни да и Навка захотела по бутикам пройтись. Вспомнили про слово такое - суд.
Так и с рудковскими.
ОтветMishazakamsk5
Так и есть. Для холопов запреты а для бояр - Европа. Но когда начинают щемить бояр, сразу вспоминают про законы и про мир. Тут семейство песковых на днях взвыло, по судам пошли и просит персональные санкции отменить. Лизонька соскучилась по родной для неё Франции, где она провела большую часть жизни да и Навка захотела по бутикам пройтись. Вспомнили про слово такое - суд. Так и с рудковскими.
Им нужны честные суды и права, а за смердов наверху решат
Ребята, тут лицемерие и цинизм лопатами разгружают
Ответtravis76
Ребята, тут лицемерие и цинизм лопатами разгружают
Да нет, там не лопатами, там их выгружают фурами с говном
Ответtravis76
Ребята, тут лицемерие и цинизм лопатами разгружают
Браво!
Как удобно, у ура-патриотов сын - гражданин мира. И азербайджанский паспорт в наличие.
ОтветKaterina Sunny
Как удобно, у ура-патриотов сын - гражданин мира. И азербайджанский паспорт в наличие.
Гном мира - мировой Гном!
ОтветKaterina Sunny
Как удобно, у ура-патриотов сын - гражданин мира. И азербайджанский паспорт в наличие.
Гражданин вышел из русского мира.
«Азербайджан в нем заинтересован, Азербайджан в него верит»

Мне кажется тамошнему министру спорта пришел чемодан денег, фотка Гном Гномыча и бумажка с текстом «Дай паспорт и не задавай вопросов».

И только после этого министр узнал, что у него в стране есть фигурное катание и что существует какой-то Гном Гномыч)))
ОтветФарид Харисов
«Азербайджан в нем заинтересован, Азербайджан в него верит» Мне кажется тамошнему министру спорта пришел чемодан денег, фотка Гном Гномыча и бумажка с текстом «Дай паспорт и не задавай вопросов». И только после этого министр узнал, что у него в стране есть фигурное катание и что существует какой-то Гном Гномыч)))
🤣
ОтветФарид Харисов
«Азербайджан в нем заинтересован, Азербайджан в него верит» Мне кажется тамошнему министру спорта пришел чемодан денег, фотка Гном Гномыча и бумажка с текстом «Дай паспорт и не задавай вопросов». И только после этого министр узнал, что у него в стране есть фигурное катание и что существует какой-то Гном Гномыч)))
Раздачей паспортов занимается совсем другой министр. А уж при наличии гражданства или ВНЖ министр спорта все от него требующееся сделает безбоздбезддо, то есть- даром.
Рудковская о переходе сына в Азербайджан: "Мой сын – гражданин мира. Он никуда не уходит..."
Ей самой от себя не тошно,интересно?
Ответсадовник Ви
Рудковская о переходе сына в Азербайджан: "Мой сын – гражданин мира. Он никуда не уходит..." Ей самой от себя не тошно,интересно?
Они упиваются собой во всех смыслах.
Ответсадовник Ви
Рудковская о переходе сына в Азербайджан: "Мой сын – гражданин мира. Он никуда не уходит..." Ей самой от себя не тошно,интересно?
"в голове моей опилки"

у таких всегда будут причины почему это правильно и ничего страшного
сплошное вранье, от которого физически тошнит.
1. Азерпаспорт у гнома на 5 лет по возрасту, гражданство никакое не "спортивное", а обыкновенное. У хотя бы одного из родителей тоже должен быть азерпаспорт, гном несовершеннолетний. Но об этом молчок.
2. Гном никакой не "человек мира" (это, кстати, иноагентское высказывание), он гражданин Азербайджана и на межнар пойдет от этой страны и только от нее. "я представляю две страны" - бред полный. "Мой сын никуда не уходит" - фееричная наглость. Он ушел под другой флаг, точка.
3. Бракадэмия не международная и не интернациональная. Это школа, финансируемая через училище олимпийского резерва МО, которое оплачивает аренду льда, залов ОФП, пруда и воздуха. Если бы АП были 100% коммерческими, тогда ок, треньте кого хотите, но это не так. В итоге Гном будет кататься на льду, оплаченным из бюджета РФ. Я хочу напомнить, есть прямой запрет Дегтярева использовать отечественные спортивные объекты для безвозмездных тренировок иностранных спортсменов. Кто заплатит за бакинского гнома, м?
4. Хочется напомнить Рудковской еще несколько тезисов Министра, например: «Спортсмены, которые выросли в России, любят Россию, выступают за Россию в сложнейших условиях и пробиваются на чемпионаты мира, заслуживают уважения, а с теми, кто меняет флаг или гражданство ради сиюминутных карьерных побуждений, нам не по пути. Когда переход в другую сборную команду под другим флагом носит вероломный характер, то мы должны применять санкции, это однозначно»
5. Отмазка, придуманная в горках (вместе с Кумом, походу) и озвученная ЯР рассчитана на каких-то дураков, коими они там видимо всех и считают
6. Про то, что "Евгений Плющенко не уйдет ни за какую страну" - это вообще чушь бессвязная. Гений уже не может никуда уйти, он более 10 лет недействующий спортсмен! На кого это рассчитано? А, по прежнему на дураков
7. Журналист, задававший Яне эти вопросы, как бы это сказать...очень слабый. Старательно обошел все острые углы, которыми нашпигована ситуация, а также закрыл глаза на откровенные глупости интервьюируемого.
Ответgarovatat
сплошное вранье, от которого физически тошнит. 1. Азерпаспорт у гнома на 5 лет по возрасту, гражданство никакое не "спортивное", а обыкновенное. У хотя бы одного из родителей тоже должен быть азерпаспорт, гном несовершеннолетний. Но об этом молчок. 2. Гном никакой не "человек мира" (это, кстати, иноагентское высказывание), он гражданин Азербайджана и на межнар пойдет от этой страны и только от нее. "я представляю две страны" - бред полный. "Мой сын никуда не уходит" - фееричная наглость. Он ушел под другой флаг, точка. 3. Бракадэмия не международная и не интернациональная. Это школа, финансируемая через училище олимпийского резерва МО, которое оплачивает аренду льда, залов ОФП, пруда и воздуха. Если бы АП были 100% коммерческими, тогда ок, треньте кого хотите, но это не так. В итоге Гном будет кататься на льду, оплаченным из бюджета РФ. Я хочу напомнить, есть прямой запрет Дегтярева использовать отечественные спортивные объекты для безвозмездных тренировок иностранных спортсменов. Кто заплатит за бакинского гнома, м? 4. Хочется напомнить Рудковской еще несколько тезисов Министра, например: «Спортсмены, которые выросли в России, любят Россию, выступают за Россию в сложнейших условиях и пробиваются на чемпионаты мира, заслуживают уважения, а с теми, кто меняет флаг или гражданство ради сиюминутных карьерных побуждений, нам не по пути. Когда переход в другую сборную команду под другим флагом носит вероломный характер, то мы должны применять санкции, это однозначно» 5. Отмазка, придуманная в горках (вместе с Кумом, походу) и озвученная ЯР рассчитана на каких-то дураков, коими они там видимо всех и считают 6. Про то, что "Евгений Плющенко не уйдет ни за какую страну" - это вообще чушь бессвязная. Гений уже не может никуда уйти, он более 10 лет недействующий спортсмен! На кого это рассчитано? А, по прежнему на дураков 7. Журналист, задававший Яне эти вопросы, как бы это сказать...очень слабый. Старательно обошел все острые углы, которыми нашпигована ситуация, а также закрыл глаза на откровенные глупости интервьюируемого.
+++++ А дальше должна быть уже не журналистов работа, а правоохранителей! Антона Абдурахманова-то просмотрели!
Ответgarovatat
сплошное вранье, от которого физически тошнит. 1. Азерпаспорт у гнома на 5 лет по возрасту, гражданство никакое не "спортивное", а обыкновенное. У хотя бы одного из родителей тоже должен быть азерпаспорт, гном несовершеннолетний. Но об этом молчок. 2. Гном никакой не "человек мира" (это, кстати, иноагентское высказывание), он гражданин Азербайджана и на межнар пойдет от этой страны и только от нее. "я представляю две страны" - бред полный. "Мой сын никуда не уходит" - фееричная наглость. Он ушел под другой флаг, точка. 3. Бракадэмия не международная и не интернациональная. Это школа, финансируемая через училище олимпийского резерва МО, которое оплачивает аренду льда, залов ОФП, пруда и воздуха. Если бы АП были 100% коммерческими, тогда ок, треньте кого хотите, но это не так. В итоге Гном будет кататься на льду, оплаченным из бюджета РФ. Я хочу напомнить, есть прямой запрет Дегтярева использовать отечественные спортивные объекты для безвозмездных тренировок иностранных спортсменов. Кто заплатит за бакинского гнома, м? 4. Хочется напомнить Рудковской еще несколько тезисов Министра, например: «Спортсмены, которые выросли в России, любят Россию, выступают за Россию в сложнейших условиях и пробиваются на чемпионаты мира, заслуживают уважения, а с теми, кто меняет флаг или гражданство ради сиюминутных карьерных побуждений, нам не по пути. Когда переход в другую сборную команду под другим флагом носит вероломный характер, то мы должны применять санкции, это однозначно» 5. Отмазка, придуманная в горках (вместе с Кумом, походу) и озвученная ЯР рассчитана на каких-то дураков, коими они там видимо всех и считают 6. Про то, что "Евгений Плющенко не уйдет ни за какую страну" - это вообще чушь бессвязная. Гений уже не может никуда уйти, он более 10 лет недействующий спортсмен! На кого это рассчитано? А, по прежнему на дураков 7. Журналист, задававший Яне эти вопросы, как бы это сказать...очень слабый. Старательно обошел все острые углы, которыми нашпигована ситуация, а также закрыл глаза на откровенные глупости интервьюируемого.
Как вы четко все по полочкам разложили!
Этой ссы в глаза... в целом пусть делают, что хотят, но деньги им давать из бюджета нельзя. Пусть Алиев поднимает их с колен
ОтветCaptain Blood
Этой ссы в глаза... в целом пусть делают, что хотят, но деньги им давать из бюджета нельзя. Пусть Алиев поднимает их с колен
Все бы ничего, но на этом канале вывода бюжетных средств сидит и вся наша Федра. Вы же не думаете, что великая Чайковская просто так бегает в свои года за Рудковской по автостоянке, чтоб ее расцеловать?
ОтветТотли Тауэрс
Все бы ничего, но на этом канале вывода бюжетных средств сидит и вся наша Федра. Вы же не думаете, что великая Чайковская просто так бегает в свои года за Рудковской по автостоянке, чтоб ее расцеловать?
Ну вот и подставили всех Плющенко с Рудковской.
Ну и пилите бабки мира, а то присосались на семейном подряде к России.
И всё-таки, кто, когда и при каких условиях из профессиональных патриотов Плющенко получил паспорт Азербайджана? Семейка патриотов получает паспорт страны, которая привечает врагов России и спонсирует военные действия против России? В военное время подобное называется "измена Родине". Давайте всё-таки проясним законодательные вопросы как у 13-летнего ребёнка появилось "РАЗРЕШЕНИЕ" выступать за другую страну. С каких пор смена спортивного гражданства стала называться РАЗРЕШЕНИЕМ (кого и кому)?
ОтветРинн24
И всё-таки, кто, когда и при каких условиях из профессиональных патриотов Плющенко получил паспорт Азербайджана? Семейка патриотов получает паспорт страны, которая привечает врагов России и спонсирует военные действия против России? В военное время подобное называется "измена Родине". Давайте всё-таки проясним законодательные вопросы как у 13-летнего ребёнка появилось "РАЗРЕШЕНИЕ" выступать за другую страну. С каких пор смена спортивного гражданства стала называться РАЗРЕШЕНИЕМ (кого и кому)?
Ну для этого надо иметь 100 рублей и сто друзей.
ОтветРинн24
И всё-таки, кто, когда и при каких условиях из профессиональных патриотов Плющенко получил паспорт Азербайджана? Семейка патриотов получает паспорт страны, которая привечает врагов России и спонсирует военные действия против России? В военное время подобное называется "измена Родине". Давайте всё-таки проясним законодательные вопросы как у 13-летнего ребёнка появилось "РАЗРЕШЕНИЕ" выступать за другую страну. С каких пор смена спортивного гражданства стала называться РАЗРЕШЕНИЕМ (кого и кому)?
Азеры если не возмутятся - значит реально пипец у нас и в Азербайджане.
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