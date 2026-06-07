Рудковская о переходе сына в Азербайджан: «Он гражданин мира. Он никуда не уходит, просто получил на пять лет возможность выступать на международных турнирах»

Рудковская объяснила переход сына в сборную Азербайджана.

Продюсер Яна Рудковская объяснила переход сына Александра в сборную Азербайджана.

– Жить ваш сын где будет, в Азербайджане? Тренироваться там будет все время?

– А все вам расскажи! Везде! Мой сын – гражданин мира. Он будет тренироваться там, где у него будут на это условия, где будет правильно это сделать в тот или иной момент.

– Есть же какое-то определенное время, которое он должен находиться в Азербайджане. Даже больше, наверное, чем в России.

– Вы хорошо подготовлены. 180 дней. Если у него нет паспорта. А у него есть паспорт. Ему дано спортивное гражданство, у него есть паспорт Азербайджана. Вам же сказал Антон Тариэльевич Сихарулидзе, что у Саши Плющенко есть паспорт. Если бы у него не было паспорта – он бы попадал под новые правила.

Саша Плющенко получил до новых правил паспорт Азербайджана на пять лет, как спортивное гражданство. Почему на пять лет? Потому что, когда пять лет заканчиваются, Саша Плющенко переходит из юниоров во взрослые. Это 2031 год. Саша Плющенко не попадает на Олимпиаду 2030 года, он еще маленький. Поэтому мы ему даем шанс реализовать себя в юниорах, показать свой уровень.

Если он действительно станет классным фигуристом – останется в спорте.

– А за Россию он сможет потом выступать в будущем, вернуться?

– Слушайте, дайте ему куда-нибудь выйти! Дайте ему сейчас хоть куда-нибудь выйти!

– Но вы же думали об этом!

– Вообще, что-то говорить про спорт… Спорт очень непредсказуем. Я вам обещаю, что Евгений Плющенко не уйдет ни за какую страну. Он все свои медали – четыре олимпийские медали, абсолютнейший рекордсмен за всю мировую историю в мужском одиночном катании – посвятил и выиграл для своей страны, которую он очень любит.

Мой сын никуда не уходит. Он получил на пять лет возможность выступать на международных турнирах. И он сам сказал: «Я хочу представлять две страны, потому что мой папа русский, я тренируюсь в школе моего папы». Наша школа – интернациональная, у нас тренируются дети из 13 стран мира. Спорт – вне политики! Спорт – вне границ!

Невозможно детям, особенно 13-летним, говорить: «ты не можешь», «ты должен»… Послушайте, дайте ему возможность выступать! А там будет видно! Куда он пойдет, где он будет… Азербайджан прислал на него релиз, Азербайджан в нем заинтересован, Азербайджан в него верит. Давайте посмотрим! Мне самой интересно, что из этого получится, - сказала Рудковская.