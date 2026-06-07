Рудковская о переходе сына в Азербайджан: «Он гражданин мира. Он никуда не уходит, просто получил на пять лет возможность выступать на международных турнирах»
Продюсер Яна Рудковская объяснила переход сына Александра в сборную Азербайджана.
– Жить ваш сын где будет, в Азербайджане? Тренироваться там будет все время?
– А все вам расскажи! Везде! Мой сын – гражданин мира. Он будет тренироваться там, где у него будут на это условия, где будет правильно это сделать в тот или иной момент.
– Есть же какое-то определенное время, которое он должен находиться в Азербайджане. Даже больше, наверное, чем в России.
– Вы хорошо подготовлены. 180 дней. Если у него нет паспорта. А у него есть паспорт. Ему дано спортивное гражданство, у него есть паспорт Азербайджана. Вам же сказал Антон Тариэльевич Сихарулидзе, что у Саши Плющенко есть паспорт. Если бы у него не было паспорта – он бы попадал под новые правила.
Саша Плющенко получил до новых правил паспорт Азербайджана на пять лет, как спортивное гражданство. Почему на пять лет? Потому что, когда пять лет заканчиваются, Саша Плющенко переходит из юниоров во взрослые. Это 2031 год. Саша Плющенко не попадает на Олимпиаду 2030 года, он еще маленький. Поэтому мы ему даем шанс реализовать себя в юниорах, показать свой уровень.
Если он действительно станет классным фигуристом – останется в спорте.
– А за Россию он сможет потом выступать в будущем, вернуться?
– Слушайте, дайте ему куда-нибудь выйти! Дайте ему сейчас хоть куда-нибудь выйти!
– Но вы же думали об этом!
– Вообще, что-то говорить про спорт… Спорт очень непредсказуем. Я вам обещаю, что Евгений Плющенко не уйдет ни за какую страну. Он все свои медали – четыре олимпийские медали, абсолютнейший рекордсмен за всю мировую историю в мужском одиночном катании – посвятил и выиграл для своей страны, которую он очень любит.
Мой сын никуда не уходит. Он получил на пять лет возможность выступать на международных турнирах. И он сам сказал: «Я хочу представлять две страны, потому что мой папа русский, я тренируюсь в школе моего папы». Наша школа – интернациональная, у нас тренируются дети из 13 стран мира. Спорт – вне политики! Спорт – вне границ!
Невозможно детям, особенно 13-летним, говорить: «ты не можешь», «ты должен»… Послушайте, дайте ему возможность выступать! А там будет видно! Куда он пойдет, где он будет… Азербайджан прислал на него релиз, Азербайджан в нем заинтересован, Азербайджан в него верит. Давайте посмотрим! Мне самой интересно, что из этого получится, - сказала Рудковская.
Так и с рудковскими.
Мне кажется тамошнему министру спорта пришел чемодан денег, фотка Гном Гномыча и бумажка с текстом «Дай паспорт и не задавай вопросов».
И только после этого министр узнал, что у него в стране есть фигурное катание и что существует какой-то Гном Гномыч)))
Ей самой от себя не тошно,интересно?
у таких всегда будут причины почему это правильно и ничего страшного
1. Азерпаспорт у гнома на 5 лет по возрасту, гражданство никакое не "спортивное", а обыкновенное. У хотя бы одного из родителей тоже должен быть азерпаспорт, гном несовершеннолетний. Но об этом молчок.
2. Гном никакой не "человек мира" (это, кстати, иноагентское высказывание), он гражданин Азербайджана и на межнар пойдет от этой страны и только от нее. "я представляю две страны" - бред полный. "Мой сын никуда не уходит" - фееричная наглость. Он ушел под другой флаг, точка.
3. Бракадэмия не международная и не интернациональная. Это школа, финансируемая через училище олимпийского резерва МО, которое оплачивает аренду льда, залов ОФП, пруда и воздуха. Если бы АП были 100% коммерческими, тогда ок, треньте кого хотите, но это не так. В итоге Гном будет кататься на льду, оплаченным из бюджета РФ. Я хочу напомнить, есть прямой запрет Дегтярева использовать отечественные спортивные объекты для безвозмездных тренировок иностранных спортсменов. Кто заплатит за бакинского гнома, м?
4. Хочется напомнить Рудковской еще несколько тезисов Министра, например: «Спортсмены, которые выросли в России, любят Россию, выступают за Россию в сложнейших условиях и пробиваются на чемпионаты мира, заслуживают уважения, а с теми, кто меняет флаг или гражданство ради сиюминутных карьерных побуждений, нам не по пути. Когда переход в другую сборную команду под другим флагом носит вероломный характер, то мы должны применять санкции, это однозначно»
5. Отмазка, придуманная в горках (вместе с Кумом, походу) и озвученная ЯР рассчитана на каких-то дураков, коими они там видимо всех и считают
6. Про то, что "Евгений Плющенко не уйдет ни за какую страну" - это вообще чушь бессвязная. Гений уже не может никуда уйти, он более 10 лет недействующий спортсмен! На кого это рассчитано? А, по прежнему на дураков
7. Журналист, задававший Яне эти вопросы, как бы это сказать...очень слабый. Старательно обошел все острые углы, которыми нашпигована ситуация, а также закрыл глаза на откровенные глупости интервьюируемого.