Олимпийский чемпион Захаров о работе в Китае: «Мне близок китайский менталитет, импонирует подход к работе, культура и, как ни странно, местная кухня»

Олимпийский чемпион Захаров будет работать в Китае.

Олимпийский чемпион Руслан Захаров рассказал, что будет работать в Китае.

Захарову 39 лет, он победитель Сочи-2014 в шорт-треке и серебряный призер Пекина-2022 в конькобежном спорте. Он завершил спортивную карьеру в 2025-м, позже подписал контракт на два года с командой провинции Хэйлунцзян.

– У тебя есть адекватное представление о том, что тебя ждет?

– Вполне. Я впервые оказался в Китае еще в 2006 году, когда с национальной сборной по шорт-треку мы проводили сборы на севере страны. Так что общее устройство мне знакомо. К тому же мне близок китайский менталитет, импонирует подход к работе, культура и, как ни странно, местная кухня. В Китай я попал во многом благодаря Александру Румянцеву – это выглядело отличной возможностью.

– Перед тобой наверняка поставили конкретные задачи.

– В этой провинции никогда не было сильной школы длинных дистанций. Главная задача – поднять общий уровень подготовки в этом направлении. Думаю, пока у нас получается весьма неплохо.

– Есть мнение, что китайские спортсмены – это своего рода роботы: выполняют все, что скажет тренер, без лишних вопросов. Насколько это соответствует реальности?

– Отчасти это правда. Дисциплина действительно высокая, спортсмены слушают и стараются выполнять задания. Но это помогает скорее выйти на средний уровень. Чтобы достичь элитного, требуется индивидуальная работа, постоянная обратная связь от спортсмена. Умение делиться ощущениями, давать фидбэк – не самая сильная сторона китайских атлетов. Мы над этим работаем, но тренеру в таких условиях кратно сложнее подобрать ключи к каждому.

Кроме того, работая в провинции, видишь не только верхушку айсберга – лучших из тысяч, – а самых разных ребят. Встречаются и ленивые, и недостаточно трудоспособные. Китайцы – такие же люди, как и все, со своими сильными и слабыми сторонами. <...>

– Давай поговорим о финансовой стороне. Говорят, в Китае иностранным тренерам предлагают либо высокий фиксированный оклад без бонусов, либо скромную ставку с возможностью крупных премиальных за успехи. Это правда?

– Да, такая практика существует. Я чаще сталкивался с первым вариантом – фиксированной зарплатой. Возможно, у специалистов в сборной система премирования отлажена лучше. В любом случае никто из работающих в Китае иностранных тренеров, насколько мне известно, на зарплату не жалуется, – сказал Захаров.