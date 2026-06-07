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Тарасова о ЗМС Валиевой: «У нее масса заслуг на благо спорта, главная – невероятный талант. Депутаты, говорящие, что спортсмен не заслуживает звание, пусть займутся своей работой»

Тарасова: Валиева заслуживает звание ЗМС, у нее невероятный талант.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Камила Валиева заслуженно носит звание заслуженного мастера спорта (ЗМС).

Ранее Валиева была включена в резервный состав сборной России и указана в списке как ЗМС. Этого звания фигуристка была удостоена за золото Олимпиады-2022 в командном турнире, однако позже она лишилась медали из-за дисквалификации за допинг.

«Камила Валиева, безусловно, заслуживает иметь почетное звание ЗМС. Своими выступлениями она украшала все мировое женское фигурное катание. Абсолютно убеждена, что Камила должна оставаться ЗМС, несмотря на все истории.

Депутаты, которые говорят, что тот или иной спортсмен не заслуживает звания ЗМС, пусть лучше займутся своей профильной работой. У Камилы Валиевой масса заслуг на благо нашего спорта. Главная – ее невероятный талант», – сказала Тарасова.

У Валиевой осталось звание ЗМС за Олимпиаду. Хотя ее дисквалифицировали

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoТатьяна Тарасова
logoСборная России по фигурному катанию
logoженское катание
ЗМС
logoКамила Валиева
logoПолитика
Государственная дума

Комментарии

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Ничего гн имею против Тарасовой но у нас что, теперь ЗМС дают за невероятный талант?
Бред
ОтветСергей Галынский
Ничего гн имею против Тарасовой но у нас что, теперь ЗМС дают за невероятный талант? Бред
Вообще кому нужны звания? Только в России
А еще она очень нравится одному дедушке :3
ОтветSlanselaP
А еще она очень нравится одному дедушке :3
Даже двум. Один кормит пирожными, а другой...
Ну да, Валиева за отобранную из-за допинга золотую медаль ОИ достойна звания ЗМС. А Сафонов за две ЛЧ и межконтинентальный кубок не достоин. Клоунада какая-то.
Ответviktorpavlov70
Ну да, Валиева за отобранную из-за допинга золотую медаль ОИ достойна звания ЗМС. А Сафонов за две ЛЧ и межконтинентальный кубок не достоин. Клоунада какая-то.
Сафонов достоин всяческого уважения и наград за спортивные достижения.
Но Валиева - это совсем другая история. Признавая её талант, надо отдавать себе отчёт, что за талант не дают звания. Тарасова выдала очередной кринж.
А история с допингом очень мутная, кто-то сумел уйти от ответственности. Потом Валиеву завалили деньгами и всяческими плюшками, втянули в политические игры, и она купилась на всё это. Её золотое спортивное время, её безусловный талант слили в пустоту.

"Нет повести печальнее на свете..."
Ответviktorpavlov70
Ну да, Валиева за отобранную из-за допинга золотую медаль ОИ достойна звания ЗМС. А Сафонов за две ЛЧ и межконтинентальный кубок не достоин. Клоунада какая-то.
Комментарий скрыт
Что дает ЗМС:
- пожизненную ежемесячную стипендию;
- льготное медицинское и санаторно-курортное обслуживание;
- льготы при оплате услуг ЖКХ;
- надбавка от 50 до 100 процентов к должностному окладу.

Помимо федеральных они получают еще и региональные плюшки.
ОтветВертухай98
Что дает ЗМС: - пожизненную ежемесячную стипендию; - льготное медицинское и санаторно-курортное обслуживание; - льготы при оплате услуг ЖКХ; - надбавка от 50 до 100 процентов к должностному окладу. Помимо федеральных они получают еще и региональные плюшки.
Невероятный талант
ОтветВертухай98
Что дает ЗМС: - пожизненную ежемесячную стипендию; - льготное медицинское и санаторно-курортное обслуживание; - льготы при оплате услуг ЖКХ; - надбавка от 50 до 100 процентов к должностному окладу. Помимо федеральных они получают еще и региональные плюшки.
Илья Малинин нервно курит)))))))))))))))
Это у нас единственный ЗМС без реальных титулов с главных стартов и с допинговым бэкграундом? И при этом чиновники свистят, что среди спортсменов проводится всяческие разъяснительные мероприятия из серии "допинг - это плохо"? А что видят спортсмены - персонаж с самым громким скандалом в допинге всячески поддерживается и продвигается? Ну, ну.
ОтветMarya Y
Это у нас единственный ЗМС без реальных титулов с главных стартов и с допинговым бэкграундом? И при этом чиновники свистят, что среди спортсменов проводится всяческие разъяснительные мероприятия из серии "допинг - это плохо"? А что видят спортсмены - персонаж с самым громким скандалом в допинге всячески поддерживается и продвигается? Ну, ну.
Лицемерие в чистом виде. Оправдывать всевозможные плюшки во время и несмотря на допинг и дисквалификацию.
ОтветKaterina Sunny
Лицемерие в чистом виде. Оправдывать всевозможные плюшки во время и несмотря на допинг и дисквалификацию.
Лицемерие свистеть про нормальных людей - для начала, в январе 2022 ей надо было не про жирогон в АДАМСе запросы в ВАДу делать, а зайти во вкладку "пробы" и проверить. Вот, где лицемерие - всеми силами лезть на ОИ, не сказать про зависшую пробу.
Татьяна Тарасова: «Валиева, безусловно, заслуживает почетного звания ЗМС. У нее масса заслуг на благо спорта, главная – ее невероятный талант в пожирании допинга»
Слив командного золота - главная заслуга Валиевой и вообще всей ФФККР.
"Абсолютно убеждена, что Камила должна оставаться ЗМС, несмотря на все истории."
У Тарасовой не поворачивается язык назвать допинг допингом?
Почему Адам Кадыров до сих пор не ЗМС? У парня же невероятнейший талант.
ОтветАндрей Яковлев
Почему Адам Кадыров до сих пор не ЗМС? У парня же невероятнейший талант.
извинись. а если серьёзно - у него там значок ЗМС на грудь вешать уже некуда - всё в медалях и орденах, решили видимо - и без него обойтись
Предлагаю тогда дать ЗМС Кокорину Александру, очень многие говорили, что у него невероятный талант!
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