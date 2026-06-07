Тарасова о ЗМС Валиевой: «У нее масса заслуг на благо спорта, главная – невероятный талант. Депутаты, говорящие, что спортсмен не заслуживает звание, пусть займутся своей работой»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Камила Валиева заслуженно носит звание заслуженного мастера спорта (ЗМС).
Ранее Валиева была включена в резервный состав сборной России и указана в списке как ЗМС. Этого звания фигуристка была удостоена за золото Олимпиады-2022 в командном турнире, однако позже она лишилась медали из-за дисквалификации за допинг.
«Камила Валиева, безусловно, заслуживает иметь почетное звание ЗМС. Своими выступлениями она украшала все мировое женское фигурное катание. Абсолютно убеждена, что Камила должна оставаться ЗМС, несмотря на все истории.
Депутаты, которые говорят, что тот или иной спортсмен не заслуживает звания ЗМС, пусть лучше займутся своей профильной работой. У Камилы Валиевой масса заслуг на благо нашего спорта. Главная – ее невероятный талант», – сказала Тарасова.
У Валиевой осталось звание ЗМС за Олимпиаду. Хотя ее дисквалифицировали
Бред
Но Валиева - это совсем другая история. Признавая её талант, надо отдавать себе отчёт, что за талант не дают звания. Тарасова выдала очередной кринж.
А история с допингом очень мутная, кто-то сумел уйти от ответственности. Потом Валиеву завалили деньгами и всяческими плюшками, втянули в политические игры, и она купилась на всё это. Её золотое спортивное время, её безусловный талант слили в пустоту.
"Нет повести печальнее на свете..."
- пожизненную ежемесячную стипендию;
- льготное медицинское и санаторно-курортное обслуживание;
- льготы при оплате услуг ЖКХ;
- надбавка от 50 до 100 процентов к должностному окладу.
Помимо федеральных они получают еще и региональные плюшки.
У Тарасовой не поворачивается язык назвать допинг допингом?