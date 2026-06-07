Тарасова о ЗМС Валиевой: «У нее масса заслуг на благо спорта, главная – невероятный талант. Депутаты, говорящие, что спортсмен не заслуживает звание, пусть займутся своей работой»

Тарасова: Валиева заслуживает звание ЗМС, у нее невероятный талант.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Камила Валиева заслуженно носит звание заслуженного мастера спорта (ЗМС).

Ранее Валиева была включена в резервный состав сборной России и указана в списке как ЗМС. Этого звания фигуристка была удостоена за золото Олимпиады-2022 в командном турнире, однако позже она лишилась медали из-за дисквалификации за допинг.

«Камила Валиева, безусловно, заслуживает иметь почетное звание ЗМС. Своими выступлениями она украшала все мировое женское фигурное катание. Абсолютно убеждена, что Камила должна оставаться ЗМС, несмотря на все истории.

Депутаты, которые говорят, что тот или иной спортсмен не заслуживает звания ЗМС, пусть лучше займутся своей профильной работой. У Камилы Валиевой масса заслуг на благо нашего спорта. Главная – ее невероятный талант», – сказала Тарасова.

У Валиевой осталось звание ЗМС за Олимпиаду. Хотя ее дисквалифицировали