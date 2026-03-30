Анна Щербакова: «Олимпийские игры – это соревнования, на которых я нервничала меньше всего в своей жизни»

Щербакова ответила на вопросы в эфире «Разговоров о важном».

– Сильно ли волновались перед победным прокатом на Олимпиаде в Пекине?

– Наверное, такой неожиданный немножко ответ, но Олимпийские игры – это были соревнования, на которых я нервничала меньше всего в своей жизни. Настолько ответственно подходили к каждой тренировке, к каждому подготовительному шагу, что к моменту уже самих выступлений просто, наверное, уже внутренне и эмоционально не хватало даже как будто бы сил нервничать, переживать, и на лед уже выходила абсолютно спокойно, просто с пониманием, что должна выйти четко, выполнить свою задачу.

Но, конечно, это не само так произошло, до этого были годы тренировок. Было такое, что в детстве за неделю до соревнований начинала нервничать, просыпалась по утрам, ноги дрожат, руки дрожат, уже думая о том, что придется выходить на лед – боюсь этого, хочется как-то максимально оттянуть момент. И скажу так, что это всегда, наверное, не к самым лучшим прокатам приводило. Когда я научилась именно наслаждаться выступлениями на льду, соревнованиями, вот этим вниманием, относиться к этому с благодарностью.

И когда ты относишься к этому с таким правильным азартом, вдохновением, с желанием «поскорее, поскорее, дайте мне уже показать, на что я способна», тогда это всегда приходит к хорошим результатам.

– А в школе на экзаменах вы волновались?

– Мне так повезло, что у меня Олимпиада выпала в один год с ЕГЭ, так что на меня все сразу навалилось. Возможно, это даже на руку мне сыграло. Как говорится, лучший отдых – это смена деятельности. Так вот я с тренировок приходила и немножко отключалась от тренировок и больше училась готовилась к экзаменам – и наоборот, меня от экзаменов отвлекало, можно сказать, самое важное событие в моей спортивной карьере. Поэтому я как-то так немножко балансировала. <...>

Если честно, то в школе я всегда нервничала намного больше, чем на льду. До сих пор помню, как писала какие-то контрольные с дрожащими руками, хотя даже если все знала наизусть, все равно волнение, мандраж присутствовали, – сказала Щербакова.

В продолжение слов Аделии. Не будь у Ани того международного опыта, подушки в виде первого номера мирового рейтинга, смогла бы она так спокойно выходить на главный старт в своей карьере?
Ответ MarinaEst
Конечно, нет! Компы в этой системе привязаны целиком к рейтингу! Но по Петросян был 100% договорняк, компы ей просто поставили наименьшие в ее разминке, но больше, чем у всех в предыдущей разминке! А вот по Гуменнику, что мешало также договриться?
Ответ MarinaEst
Подушка там та ещё была. Она вообще-то третьим номером ехала, и до серебра ЧЕ её половина бомонда призывала слить в пользу Туктамышевой.
Аню с прошедшим днем рождения, который спортс в этом году решил полностью проигнорировать. Здорово, что он совпал с шоу олимпийских чемпионов, ее там так здорово поздравили в конце, торт просто шикарный подарили. Фанаты молодцы, Аня прям светилась от счастья.
Ответ EmperorNazer
Присоединяюсь! С ума сойти, но эльфийской принцессе уже 22) Пусть Аня будет счастливой в своем 22м новом году!
Ответ kate_ko
Присоединяюсь. Хочется пожелать только хорошего этой девочке.
Спортсмены на тренировках и соревнованиях гораздо более уверенно и спокойно себя чувствуют, чем на занятиях и экзаменах в школе или институте.
Не перестаю удивляться уму, интеллигентности, порядочности, умению выражать свои мысли этой юной девушки. И да, вообще не понимаю как Спортс отбирает для публикации новости, не проинформировать про 22 ДР ОЧ,ЧМ,ЧЕ, 3-ЧР, тем более,что чествование проходило на шоу "Олимпийские Чемпионы" , но транслировать глупые мысли синхронистки Шишкиной, то надо очень не любить Щербакову, ну да ладно, Ане к такому.....не привыкать.
Кто-то из постоянных комментаторов тут писал перед теми ОИ, что почти все думают, что безоговорочно победит Камила, еще небольшая часть, что Саша с 5-ю квадами, а он думает, что Анна! И почему-то в тот момент, тоже пришло предчувствие её победы! Она всегда выигрывала в нужное время. Я её персональной болельщицей не являлась, желала успехов всем нашим девчёнкам, а программы с тех ОИ пересматриваю только её. Настолько она в них музыкальна.
"А вот не будь у неё международного опыта как у Аделии..."
Что за бред. Ещё и плюсуют, паноптикум недовольных какой-то.
Если бы у бабушки был бы ..., она была бы дедушкой.
История не терпит сослагательного наклонения.
Человек в своих условиях доказал не один раз, что умеет собираться и чётко выполнять запланированное.
PS - десант хейтеров очевиден, заминусовали за пару минут.
Кто все эти люди, кто тоннами отгружает минусы на Анины ветки с пожеланиями добра-здоровья? Откройтесь, пожалста, интересно очень! Я даже не буду вас минусить и в диалог вступать, просто, хочется узнать в лицо, тк скзт
