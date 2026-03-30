Анна Щербакова: «Олимпийские игры – это соревнования, на которых я нервничала меньше всего в своей жизни»

Щербакова: Олимпиада – это соревнования, на которых я нервничала меньше всего.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, что на победных Играх-2022 нервничала меньше всего по сравнению с другими соревнованиями.

Щербакова ответила на вопросы в эфире «Разговоров о важном ».

– Сильно ли волновались перед победным прокатом на Олимпиаде в Пекине?

– Наверное, такой неожиданный немножко ответ, но Олимпийские игры – это были соревнования, на которых я нервничала меньше всего в своей жизни. Настолько ответственно подходили к каждой тренировке, к каждому подготовительному шагу, что к моменту уже самих выступлений просто, наверное, уже внутренне и эмоционально не хватало даже как будто бы сил нервничать, переживать, и на лед уже выходила абсолютно спокойно, просто с пониманием, что должна выйти четко, выполнить свою задачу.

Но, конечно, это не само так произошло, до этого были годы тренировок. Было такое, что в детстве за неделю до соревнований начинала нервничать, просыпалась по утрам, ноги дрожат, руки дрожат, уже думая о том, что придется выходить на лед – боюсь этого, хочется как-то максимально оттянуть момент. И скажу так, что это всегда, наверное, не к самым лучшим прокатам приводило. Когда я научилась именно наслаждаться выступлениями на льду, соревнованиями, вот этим вниманием, относиться к этому с благодарностью.

И когда ты относишься к этому с таким правильным азартом, вдохновением, с желанием «поскорее, поскорее, дайте мне уже показать, на что я способна», тогда это всегда приходит к хорошим результатам.

– А в школе на экзаменах вы волновались?

– Мне так повезло, что у меня Олимпиада выпала в один год с ЕГЭ, так что на меня все сразу навалилось. Возможно, это даже на руку мне сыграло. Как говорится, лучший отдых – это смена деятельности. Так вот я с тренировок приходила и немножко отключалась от тренировок и больше училась готовилась к экзаменам – и наоборот, меня от экзаменов отвлекало, можно сказать, самое важное событие в моей спортивной карьере. Поэтому я как-то так немножко балансировала. <...>

Если честно, то в школе я всегда нервничала намного больше, чем на льду. До сих пор помню, как писала какие-то контрольные с дрожащими руками, хотя даже если все знала наизусть, все равно волнение, мандраж присутствовали, – сказала Щербакова.