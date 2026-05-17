Бойкова о платформе 9¾ и музее Шерлока Холмса в Лондоне: «Платформа – одно из главных разочарований, а в музее не осталось мишек, но фото будут вызывать теплые воспоминания»

Фигуристка Бойкова посетила платформу 9¾ и музей Шерлока Холмса в Лондоне.

Чемпионка Европы 2020 года в парном катании Александра Бойкова опубликовала новые фото из отпуска в Лондоне.

«Мы были бы не мы, если бы не прошлись по туристическим классическим книжным местам в Лондоне 😁

И пусть платформа из «Гарри Поттера» стала одним из главных разочарований всей поездки, а в музее Шерлока Холмса не осталось маленьких мишек, эти фото все равно будут вызывать у меня теплые воспоминания 😌», – написала Бойкова в соцсети.

Фото: страница Александры Бойковой.