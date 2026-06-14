Конгресс и заседания совета ISU на Тенерифе завершены. О допуске россиян на турниры по-прежнему не объявлено
ISU после заседаний на Тенерифе по-прежнему не объявил о допуске россиян.
Международный союз конькобежцев (ISU) по-прежнему не объявил о допуске россиян на соревнования.
10–12 июня на Тенерифе проходил выборный конгресс, а 13–14 июня – первые заседания избранного совета организации.
Ожидалось, что сегодня ISU может объявить о возвращении российских юниоров, а также о расширении окна допуска для взрослых спортсменов. Но после завершившихся мероприятий на Тенерифе этого так и не было сделано.
Под эгидой ISU проводятся турниры по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Россиянам разрешали участвовать в отборе на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе, но затем решений о допуске на соревнования ISU не принималось.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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"У нас пока нет позиции по вопросу допуска. Эта тема будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета. Вопрос очень сложный, и мы будем держать вас в курсе, когда решение будет принято"
Что происходит вообще!??
Уже дофига кто выступает под своим флагом и гимном, а в ФК бан тотален и абсолютен.
Лететь надо с такой скоростью, как Нео летел Тринити спасать, когда она с крыши падала во второй части.
Беспредел такой, что больше уже невозможно даже в теории