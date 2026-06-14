Конгресс и заседания совета ISU на Тенерифе завершены. О допуске россиян на турниры по-прежнему не объявлено

ISU после заседаний на Тенерифе по-прежнему не объявил о допуске россиян.

Международный союз конькобежцев (ISU ) по-прежнему не объявил о допуске россиян на соревнования.

10–12 июня на Тенерифе проходил выборный конгресс, а 13–14 июня – первые заседания избранного совета организации.

Ожидалось , что сегодня ISU может объявить о возвращении российских юниоров, а также о расширении окна допуска для взрослых спортсменов. Но после завершившихся мероприятий на Тенерифе этого так и не было сделано.

Под эгидой ISU проводятся турниры по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Россиянам разрешали участвовать в отборе на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе, но затем решений о допуске на соревнования ISU не принималось.