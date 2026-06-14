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  4. Конгресс и заседания совета ISU на Тенерифе завершены. О допуске россиян на турниры по-прежнему не объявлено

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Конгресс и заседания совета ISU на Тенерифе завершены. О допуске россиян на турниры по-прежнему не объявлено
ISU после заседаний на Тенерифе по-прежнему не объявил о допуске россиян.

Международный союз конькобежцев (ISU) по-прежнему не объявил о допуске россиян на соревнования.

10–12 июня на Тенерифе проходил выборный конгресс, а 13–14 июня – первые заседания избранного совета организации.

Ожидалось, что сегодня ISU может объявить о возвращении российских юниоров, а также о расширении окна допуска для взрослых спортсменов. Но после завершившихся мероприятий на Тенерифе этого так и не было сделано.

Под эгидой ISU проводятся турниры по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Россиянам разрешали участвовать в отборе на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе, но затем решений о допуске на соревнования ISU не принималось.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoISU
logoСборная России по фигурному катанию
отстранение и возвращение России
logoсборная России (шорт-трек)
logoсборная России жен (коньки)
logoсборная России жен (шорт-трек)
logoсборная России (коньки)

Комментарии

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Побухали,да разъехались вот и весь конгресс
Ответbeltravel71
Побухали,да разъехались вот и весь конгресс
Назло кондуктору пойду пешком и отморожу уши. Пусть сборы падают, ненависть такой силы, что даже падение доходов ИСУ не останавливает
А Сих всё мандарины жуёт
ОтветХьюстон, у нас п...
А Сих всё мандарины жуёт
На Канарах бананы
ОтветХьюстон, у нас п...
А Сих всё мандарины жуёт
А что переживать, он и так гребёт бабло
"Какой сюрприз, кто бы мог подумать" (С)
ОтветЯгун Ягунини
"Какой сюрприз, кто бы мог подумать" (С)
Дух Анкориджа вышел из чата
ОтветЯгун Ягунини
"Какой сюрприз, кто бы мог подумать" (С)
Из серии: ваши ожидания - это ваши проблемы!
Сих только время просрал, давно надо было в суд подать
Тишина, даже никто не вбросил обсуждали ли вообще.
"На-ду-ли! Просто нагло обманули! Нас просто водили за нос! Обманули дурачка на четыре кулачка! Кинули просто! Не в первый раз с нами такое происходит. По плану!" ©
ОтветИван Иванов
"На-ду-ли! Просто нагло обманули! Нас просто водили за нос! Обманули дурачка на четыре кулачка! Кинули просто! Не в первый раз с нами такое происходит. По плану!" ©
Теперь только ТЯО от режиссера Бортко и философа Дугина ?
Отпишутся завтра: «вопрос допуска отложен до следующего заседания»
Да не собирались они это обсуждать. Это выдумки каких-то неизвестных "источников."
Ответfewral
Да не собирались они это обсуждать. Это выдумки каких-то неизвестных "источников."
Глава ИСУ это неизвестные источники?
"У нас пока нет позиции по вопросу допуска. Эта тема будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета. Вопрос очень сложный, и мы будем держать вас в курсе, когда решение будет принято"
Ответfewral
Да не собирались они это обсуждать. Это выдумки каких-то неизвестных "источников."
Не обсуждалось и не объявлено - разные вещи. Никакие публичные заявления, прессухи и тп после Совета не планировались.
Интересно, из наших там в живых никого не осталось что ли?? Почему им до сих пор не дозвонились журналисты, которые получают немедленную обратную связь как только кто-нибудь поставил брекеты или перекрасил волосы?
Что происходит вообще!??
ОтветKontiolahti
Интересно, из наших там в живых никого не осталось что ли?? Почему им до сих пор не дозвонились журналисты, которые получают немедленную обратную связь как только кто-нибудь поставил брекеты или перекрасил волосы? Что происходит вообще!??
Отстаньте от них, там сейчас банкет.
Так надо лететь в суд, потому что допуска нет на абсолютно незаконных основаниях.
Уже дофига кто выступает под своим флагом и гимном, а в ФК бан тотален и абсолютен.
Лететь надо с такой скоростью, как Нео летел Тринити спасать, когда она с крыши падала во второй части.
Беспредел такой, что больше уже невозможно даже в теории
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