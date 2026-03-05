  • Спортс
  • Этери Тутберидзе: «Когда Липницкая не переносила Медведеву, мы сделали график без выходных, чтобы они не пересекались. Потом была похожая ситуация с Алиной и Женей»
237

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, почему работает без выходных.

«Когда Липницкая не переносила Медведеву, мы сделали без выходных график, чтобы они не пересекались. Потом была похожая ситуация с Алиной и Женей, и я продолжила работать в режиме без выходных. Так что нет, выходных у меня нет.

По некоторым обстоятельствам в своей жизни не люблю, когда много людей вокруг. Меня не заставить пойти в театр – там скопление людей, и я чувствую тревогу. Но соревнования – это другое, это уже обязательство», – сказала Тутберидзе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
237 комментариев
зачем вообще выносить это на публику. Ну какая разница, кто из девочек кого не выносил. Это должно оставаться внутри штаба. Сами девочки помалкивают.
Ответ Понита
зачем вообще выносить это на публику. Ну какая разница, кто из девочек кого не выносил. Это должно оставаться внутри штаба. Сами девочки помалкивают.
Этери по-другому не может
Ответ Понита
зачем вообще выносить это на публику. Ну какая разница, кто из девочек кого не выносил. Это должно оставаться внутри штаба. Сами девочки помалкивают.
Как будто сейчас что-то изменилось? Также кто-то с кем-то дружит, а с кем-то нет
У Этери, конечно, привычка уже - раз в год откопать ларь со старым бельем и хорошенько потрясти этой ветошью на публике.
А под конец элегантно взмахнуть полами белого пальто.
Ответ Янтарь
У Этери, конечно, привычка уже - раз в год откопать ларь со старым бельем и хорошенько потрясти этой ветошью на публике. А под конец элегантно взмахнуть полами белого пальто.
Я думаю она это специально, чтобы покекать над комментами на спортсе
Ответ Янтарь
У Этери, конечно, привычка уже - раз в год откопать ларь со старым бельем и хорошенько потрясти этой ветошью на публике. А под конец элегантно взмахнуть полами белого пальто.
ну дык чтобы никто не питал иллюзий на её счёт))))
О, спустя 10 лет прилетела Юле шпилька...
Уверен, там не в личных отношениях дело было, а в том, что при проблемах Юли она сразу отошла на второй план и ТШТ сосредоточился на Медведевой. Зачем проблемная Юля, если есть беспроблемная Женя?
Ответ Defender64
О, спустя 10 лет прилетела Юле шпилька... Уверен, там не в личных отношениях дело было, а в том, что при проблемах Юли она сразу отошла на второй план и ТШТ сосредоточился на Медведевой. Зачем проблемная Юля, если есть беспроблемная Женя?
Очевидно так и есть, правда по-моему задолго до "второго плана" Юля строила кривое высокомерное лицо Этери в Кике. Это очень странно смотрелось. Тут, кмк, Этери можно понять, хотя, конечно, возиться с проблемными ей завсегда было без интереса.
Ответ Defender64
О, спустя 10 лет прилетела Юле шпилька... Уверен, там не в личных отношениях дело было, а в том, что при проблемах Юли она сразу отошла на второй план и ТШТ сосредоточился на Медведевой. Зачем проблемная Юля, если есть беспроблемная Женя?
Там были напряжённые отношения с мамой.
Юля, комментируя женскую одиночку на ОИ-2018, после проката Медведевой сказала, что по компонентам в оценках между Женей и Алиной - пропасть; а когда объявили 2 место Медведевой, изумленно повторяла, не веря глазам своим - ЧТО?! ЧТО?! Полагаю, что этот момент куда более характеризует отношения между Медведевой и Липницкой.
Ответ Татьяна Голосова
Юля, комментируя женскую одиночку на ОИ-2018, после проката Медведевой сказала, что по компонентам в оценках между Женей и Алиной - пропасть; а когда объявили 2 место Медведевой, изумленно повторяла, не веря глазам своим - ЧТО?! ЧТО?! Полагаю, что этот момент куда более характеризует отношения между Медведевой и Липницкой.
Именно , хоть Липницкая девочка с характером , но с головой у нее все в порядке, и все свои детские обиды ( если они были ) давно отпустила и адекватно оценивала людей .
Ответ Татьяна Голосова
Юля, комментируя женскую одиночку на ОИ-2018, после проката Медведевой сказала, что по компонентам в оценках между Женей и Алиной - пропасть; а когда объявили 2 место Медведевой, изумленно повторяла, не веря глазам своим - ЧТО?! ЧТО?! Полагаю, что этот момент куда более характеризует отношения между Медведевой и Липницкой.
Да, кстати я тоже заметила..
Решили из сундука достать былые дрязги и передряги.
Ответ Док Аксель
Решили из сундука достать былые дрязги и передряги.
Вопросы задавали,Этери Георгиевна отвечала)
Ответ Док Аксель
Решили из сундука достать былые дрязги и передряги.
это вы про пощечину Чайковской?)) вот уж где запахло старьем🤣
Странно про Женю с Алиной, на всех фото (видео) с тренировок они вместе, а после ОИ Женя уехала в Канаду, сама же ЭТ говорила, что она не приходила на каток
Ответ Илларион
Странно про Женю с Алиной, на всех фото (видео) с тренировок они вместе, а после ОИ Женя уехала в Канаду, сама же ЭТ говорила, что она не приходила на каток
Так у них все равно, как минимум, 4 дня общих тренировок было
Ответ MarinaEst
Так у них все равно, как минимум, 4 дня общих тренировок было
На всех видео они нормально общались, Этери подзабыла чуток)
Столько звёзд в одной школе! И каждая стремится быть лидером. Надо быть очень мудрыми людьми, чтобы сохранять дружелюбную атмосферу.
Эх… это Вы напрасно, Этери Георгиевна :))
Сейчас фанатье начнет 2267 серию звездных войн.
Ответ Marenka07
Эх… это Вы напрасно, Этери Георгиевна :)) Сейчас фанатье начнет 2267 серию звездных войн.
Это удобно - отвлечь от провала с Адель и философских выводов о тренере допубертатных.
Философию, правда, может отменить Александра, но ЭТ сама окрестила ее "такой единственной".
Фигуристки между собой заклятые "подружки". Конкуренция даёт свои плоды. Это и без интервью понятно.
А есть хоть одна ученица, о которой ЭГ скажет что то хорошее? Эти девочки сделали её известной на весь мир, ведь это они выигрывали все, а вместо каких добрых слов от тренера только упрёки. А потом Тутберидзе удивляется, почему же наши девочки не кайфуют на льду как Лью? Может потому что тренеры не называют её толстой и ленивой? Будь Алиса у Этери, то давно бы уже бросила фк и сидела на антидепрессантах. Как можно кайфовать, когда все, чтобы ты не сделал все равно плохо.
Ответ Lilia Sadykova
А есть хоть одна ученица, о которой ЭГ скажет что то хорошее? Эти девочки сделали её известной на весь мир, ведь это они выигрывали все, а вместо каких добрых слов от тренера только упрёки. А потом Тутберидзе удивляется, почему же наши девочки не кайфуют на льду как Лью? Может потому что тренеры не называют её толстой и ленивой? Будь Алиса у Этери, то давно бы уже бросила фк и сидела на антидепрессантах. Как можно кайфовать, когда все, чтобы ты не сделал все равно плохо.
Этери говорит хорошее только о себе и любит только себя любимую - высокомерная нарцисска с раздутым ЧСВ.
Ответ Lilia Sadykova
А есть хоть одна ученица, о которой ЭГ скажет что то хорошее? Эти девочки сделали её известной на весь мир, ведь это они выигрывали все, а вместо каких добрых слов от тренера только упрёки. А потом Тутберидзе удивляется, почему же наши девочки не кайфуют на льду как Лью? Может потому что тренеры не называют её толстой и ленивой? Будь Алиса у Этери, то давно бы уже бросила фк и сидела на антидепрессантах. Как можно кайфовать, когда все, чтобы ты не сделал все равно плохо.
Нет, все толстые и неблагодарные 🤣
