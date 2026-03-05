Этери Тутберидзе: «Когда Липницкая не переносила Медведеву, мы сделали график без выходных, чтобы они не пересекались. Потом была похожая ситуация с Алиной и Женей»
Тутберидзе: когда Липницкая не переносила Медведеву, сделали график без выходных.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, почему работает без выходных.
«Когда Липницкая не переносила Медведеву, мы сделали без выходных график, чтобы они не пересекались. Потом была похожая ситуация с Алиной и Женей, и я продолжила работать в режиме без выходных. Так что нет, выходных у меня нет.
По некоторым обстоятельствам в своей жизни не люблю, когда много людей вокруг. Меня не заставить пойти в театр – там скопление людей, и я чувствую тревогу. Но соревнования – это другое, это уже обязательство», – сказала Тутберидзе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
А под конец элегантно взмахнуть полами белого пальто.
Уверен, там не в личных отношениях дело было, а в том, что при проблемах Юли она сразу отошла на второй план и ТШТ сосредоточился на Медведевой. Зачем проблемная Юля, если есть беспроблемная Женя?
Сейчас фанатье начнет 2267 серию звездных войн.
Философию, правда, может отменить Александра, но ЭТ сама окрестила ее "такой единственной".