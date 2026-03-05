Этери Тутберидзе: «Когда Липницкая не переносила Медведеву, мы сделали график без выходных, чтобы они не пересекались. Потом была похожая ситуация с Алиной и Женей»

Тутберидзе: когда Липницкая не переносила Медведеву, сделали график без выходных.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, почему работает без выходных.

«Когда Липницкая не переносила Медведеву , мы сделали без выходных график, чтобы они не пересекались. Потом была похожая ситуация с Алиной и Женей, и я продолжила работать в режиме без выходных. Так что нет, выходных у меня нет.

По некоторым обстоятельствам в своей жизни не люблю, когда много людей вокруг. Меня не заставить пойти в театр – там скопление людей, и я чувствую тревогу. Но соревнования – это другое, это уже обязательство», – сказала Тутберидзе.