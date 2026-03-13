Сихарулидзе о гонке за квадами: «Для меня это просто какие-то понты. Когда ты приземляешься на рога с катанием из трех-четырех четверных, на ЧМ ты будешь 28-й»
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе назвал «понтами» гонку за четверными прыжками в программах.
Об этом он порассуждал в выпуске шоу «Каток».
– (Вопрос от Евгении Медведевой) Вы как президент федерации как смотрите на то, что девчонки гонятся за сложностью, но при этом упускают где-то катание? Потому что в какой-то момент и в мировом фигурном катании был такой тренд, что все заходили на четверные. И иностранцы тоже. Сальховы, аксели, мы много чего наблюдали.
И, конечно, мы не берем в счет наших русских девчонок, которые четверные флипы, лутцы [делают] стабильно и еще с красивым катанием. Но тем не менее, как будто бы сейчас продолжают гнаться за той же сложностью, а такой сложности уже не получается. Получается много срывов. Вы как думаете?
– У нас такая свободная беседа, поэтому скажу: для меня это просто понты какие-то. Люди не готовы к тому, чтобы прыгать по два-три четверных прыжка в программе. Ну, например, девушки. Это просто понты. Мы идем на это.
По телевидению ведущие говорят, что у людей заявлено столько-то четверных. Но послушай, вот с таким катанием, вот с этими понтами из трех-четырех четверных, когда ты приземляешься на рога, на чемпионате мира ты будешь 28-й.
Поэтому тут надо понять, какая задача у людей стоит. Я хочу показать, что у меня в группе все пытаются прыгнуть четверные? Или я хочу турнир выиграть и расти разумно, имея понимание того, как шаг за шагом улучшаю в том числе и техническую составляющую? На мой взгляд, девчонки сейчас не готовы были прыгать эти прыжки. У них рассыпались полностью все программы.
Но я по-другому немного на это смотрю. Я каждый старт оцениваю с позиции сегодня, здесь и сейчас, но и перекладываю его на Олимпийские игры, на чемпионат мира. Как это будет там? Я бы посоветовал им тоже перекладывать, потому что откататься без четырех элементов, получить «854 балла» – это никакого отношения к реальности не имеет.
– (Вопрос от Романа Нагучева) Недавно я прочел, что в российском фигурном катании гораздо больше внимания уделяется элементам, чуть ли не до того, как ты научился хорошо кататься. То есть как будто катание важнее... Судя по этой Олимпиаде, в тренде катание больше, чем элементы. И выступление Лью как будто бы это подтверждает.
– Смотрите, это вообще отдельный разговор, и мы можем к нему сейчас подойти. И я как раз про этот разговор говорил в начале, что мне хочется и ваше мнение услышать. Что происходит в мире фигурного катания? Нужно просто взять и четко положить на стол бумагу, на которой написано: «Фигурное катание полностью изменилось». Вот с этого надо стартовать.
Дальше: оно не просто изменилось, правила поменялись и продолжают меняться, и будут меняться в том числе этим летом. Это второе, что у нас на столе должно быть. И третье: абсолютно поменялись судейские тренды. В смысле абсолютно. Ну, например, если сравнивать с нашим с Лешей (Ягудиным) временем, это реально абсолютно другие. Может быть, даже, Женя, с твоим временем они все равно поменялись.
Все идет как раз в новую сторону, будем ее так называть. Мы, русские – прыгуны. Нам элементы, сложность, вкручивание, сопли вытер, с четверного упал, на второй пошел, опять упал, на третий пошел. Вообще-то это круто. Но мы должны понять: мы хотим разговаривать о том, как мы будем выигрывать, или мы реально хотим выигрывать? Это две разные вещи.
Если мы хотим реально выигрывать, мы должны жить по этим международным новым трендам, а не придумывать себе. Я не раз слышал, как наши большие тренеры говорят: «Я вообще не согласен с тем, что там сейчас происходит в международном фигурном катании. Это вообще что за ерунда, надо прыгать».
Хорошо, если ты будешь и прыгать, и кататься, я встану, сниму шляпу и буду хлопать. Но так не складывается. Что получается сейчас? Все международное направление идет на то, чтобы любой элемент, который ты делаешь, был только чистый. То есть чистота элементов.
И тут же я могу в качестве компенсации говорить о том, как многие у нас четверные прыгают. Ну, там непонятно: это три с половиной или четверной, выезд кривой, косой. Эти элементы сейчас стоят ноль или минус. Они ничего не стоят. Это называется попытка. Попытался, не получилось – иди домой.
Второе: помимо чистоты элементов, это вращение. Посмотрите, сколько серьезные ребята и девушки набирают на вращениях. Но у нас, объективности ради, культуры вращения не было. И когда мы с тобой (обращается к Ягудину – Спортс’’) катались, ну сколько ты там вращений делал? – сказал Сихарулидзе.
А если дева делает квад на 2 галки-по факту это тройной,а никакой не квад и никакой не ультра си, то есть штаб позиционирует себя как прорывной,а на деле там гибриды,а не ультра си, а квад выходит приличной в лучшем случае -раз в сезон и если правила по снижению оценки за не верное ребро-почему его упорно не применяют и не применяли к одному очень известному и авторитетному штабу.
Вы вообще про которого?
И Петра обос..л за 12-е компоненты на ОИ, что не умеет кататься
и все сидят поддакивают. Т.е. нападавшие и развалившие программы реально заслужили компоненты выше чем Петр? который там один из многих чисто откатал свою красивую наполненную программу
И про вращения... Медведева говорит, что ЭГ всегда требовала вращения доделывать, иначе программу заставляла перекатывать
А Сих - Ну вот пусть снова начинает также работать) В смысле "начинает"??
У Петросян на ОИ и в КП и ПП все на 4 уровни, что не так было?? кроме падения в ПП
Просто унизил и высмеял работу всех фигуристов в России
И это президент?
Шайдоров выиграл с пятиквадкой.
Лью выиграла так как все остальные развалились. А когда Гленн катала чисто свои программы с ультра-си, то побеждала её (на чемп США, например).
Накаи выиграла короткую у всех "катательных" и титулованых только благодаря тройному акселю.
Короче, как всегда, чиновник думает что лучше знает, чем практикующие тренеры. Как будто они совсем идиоты, и не высчитывают риски с калькулятором.
Сих видимо поймал прикол по Алисе Лью и откровенно принижает тех, кто работает над технической сложностью. Если и будет допуск, то без у-си все наши девушки будут под японками и американками, та же Аделия получила на ОИ максимальные уровни на всех непрыжковых, суммарно третью технику по результатам, но проиграла компонентами Лью и Сакамото суммарно 13 баллов, это, кстати, как раз из разрыв в итоговой таблице
У нас все функционеры, включая Сиха, восхищаются Илюшей Малининым, который по сути стал номером один только благодаря технике, навыки катания у него не лучшие, хоть он и работает над ними, но все же он отличается от остальных именно технической сложностью. А у нас оказывается «кататься не умеют». Уж Петя явно катается получше и Малинина, и Шайдорова, только вот как ему поможет катание против высоченной техники? Поэтому Петя прыгает 5 у-си, на ОИ прыгнул все, также получил все 4 уровня, и оказался ниже развалившихся японцев. Так помогает ли качество катания по мнению Сиха? Или он будет спорить с судьями, которые на ОИ поставили Аделии и Пете все 4 уровня, но утопили их компонентами из-за отсутствия рейтинга?
А Антон просто слил усилия множества людей, в том числе тренеров, которые востребованы во всем мире. Та же Тутберидзе привела к медали ЧЕ Эгадзе, тренеры парников вообще из КИКа не вылазят. Тренер нового ОИ - тоже из России. Сихарулидзе вместо того, чтобы топить за своих и пытаться их вытянуть на межнар, сидит и говном поливает. Им с Родниной надо вместе пойти куда-нибудь
Предположим. НО! Раз Сих всё это знал заранее, почему подготовку спортсменов не строили с учётом этих новых реалий? Весь год они у вас долбились о квады, а теперь, оказывается, не тем занимались!
При этом, уверена, что, если бы квадов столько не прыгали, он бы сейчас вещал, что проиграли техникой, а компоненты вообще зависят от рейтинга😜